Gpl self service, perché in Italia non si può fare e all’estero sì? Una questione non semplice

Roma, 4 luglio 2025 – Il Gpl è sempre più diffuso tra gli automobilisti italiani, ma non è ancora possibile effettuare il self service nemmeno al di fuori dell'orario di apertura delle stazioni di servizio. In Italia, infatti, questa procedura non è consentita per quanto riguarda il gas di petrolio liquefatto, mentre è invece disponibile in svariati altri paesi europei (basta uscire dal confine e fare rifornimento in Austria o Germania): cerchiamo di spiegare il perché facendo qualche passo indietro e tornando direttamente al 2007, anno del decreto ministeriale che aveva come scopo quello di sancire le nuove prescrizioni per il self-service Gpl negli impianti con il personale addetto.

Evoluzione normativa del Gpl in Italia

Nel 2014, solamente sette anni dopo il già citato decreto del 2007, venne emessa un'altra normativa riguardante le regole per il vero fai da te senza personale addetto. L'elenco inserito nel decreto in questione fu recepito, tuttavia, soltanto nel 2016 grazie alla norma UNI 11647, che per la prima volta ha regolamentato i dettami tecnici da seguire per un corretto self service Gpl. A distanza di quasi 10 anni è però ancora impossibile mettere in pratica questa procedura, nonostante la legge lo consenta e siano presenti quasi 5mila distributori Gpl sparsi lungo il territorio italiano. Più che di problematiche dovute alla debolezza della rete e della distribuzione, la situazione critica del quale stiamo parlando è ancora legata a questioni di natura tecnica e alla mancanza di attrezzature adeguate e sicure. Ne consegue anche un problema di costi che sarebbero da sostenere per allinearsi alla normativa. Ma non solo, perché c’è anche un aspetto ‘emotivo’ e culturale da non sottovalutare: in Italia, c'è una maggiore enfasi sulla necessità di un presidio umano per le operazioni considerate potenzialmente più rischiose, come il rifornimento di gas liquefatti. Ed è dovuta anche a un'idea di minore "preparazione" o "disciplina" degli automobilisti italiani nell'effettuare tali operazioni in autonomia.

I requisiti per il self-service di Gpl

Un distributore, per essere in grado di permettere un corretto servizio Gpl fai da te, deve possedere alcuni requisiti specifici e il ritardo in questa evoluzione potrebbe essere causato proprio dai numerosi aggiornamenti e adeguamenti richiesti dall'ultimo decreto normativo, del quale abbiamo parlato nel paragrafo precedente. Innanzitutto è obbligatorio che le colonnine dei vari distributori siano fornite di specifici sistemi di videosorveglianza e che siano munite di un pulsante di emergenza, posto a una distanza tale da poterle sorvegliare e da potere intervenire in caso di emergenza. Deve essere assolutamente garantita, inoltre, un assistenza telefonica attiva 24 ore su 24 per tutti i giorni della settimana.

I proprietari dell'auto a Gpl, infine, sono tenuti a partecipare a un corso che spiega come compiere le corrette procedure di rifornimento e che rilascia una certificazione. Per farsi riconoscere dalle colonnine, a quel punto, è necessario essere muniti di un tesserino identificativo e di una scheda contenente i dati anagrafici e targa del veicolo.

Costi, burocrazia e questione culturale. Mentre all’estero le normative sono mirate a facilitare l’adozione del sel service. Il percorso per renderlo disponibile nel nostro Paese sembra essere ancora molto lungo e, almeno per ora, i distributori preferiscono mantenere il servito.