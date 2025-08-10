Morti per botulino: gli indagati nel Cosentino salgono a 9, cinque sono medici

Cosenza, 10 agosto 2025 – È salito a nove il numero degli indagati dalla Procura di Paola (Cosenza) nell'ambito dell'inchiesta per le intossicazioni da botulino a Diamante, costate la vita a due persone. Si tratta dell'ambulante che ha venduto i panini con salsiccia e cime di rapa, tre responsabili delle ditte produttrici del prodotto contaminato dal batterio e 5 medici delle due strutture sanitarie del Cosentino che hanno avuto in cura Luigi di Sarno e Tamara D'Acunto, le due vittime. I reati ipotizzati, a vario titolo, sono omicidio colposo, lesioni personali colpose e commercio di sostanze alimentari nocive.

L'iscrizione nel registro degli indagati, viene fatto rilevare dagli inquirenti, rappresenta un atto dovuto in vista di accertamenti irripetibili. Tra martedì e mercoledì, infatti, sono previste le autopsie dei due deceduti ed ulteriori accertamenti sul food truck dove sono stati preparati i panini consumati da tutti gli intossicati.

Il food truck posto sotto sequestro a Diamante e, nel riquadro, Luigi di Sarno, morto per Botulino

Come stanno le persone ricoverate

Intanto migliorano le condizioni degli altri 14 intossicati, attualmente ricoverati all'ospedale di Cosenza. Cinque di loro sono ancora in Rianimazione, mentre è stato estubato e respira autonomamente uno dei due pazienti ricoverati in Terapia Intensiva. Stamattina un altro paziente, che nei giorni scorsi aveva ricevuto la dose di antitossina botulinica, ha lasciato la Rianimazione ed è stato trasferito in Medicina. Tre bambini sono ricoverati in Pediatria, altre sei persone sono invece ricoverate nei reparti di area medica.

All'ospedale dell'Annunziata sono poi giunte altre tre fiale di antitossina botulinica prelevate dall'elicottero del 118 al San Camillo di Roma. In totale, dunque, le scorte di antidoto presenti sono adesso cinque. Fino a ieri sono state usate 7 fiale di antitossina botulinica.

L’Iss conferma la presenza di un focolaio

La direzione dell'azienda ospedaliera ha anche reso noto che l'Istituto superiore di sanità ha confermato, attraverso le analisi di laboratorio, la diagnosi di botulismo nei primi tre campioni prelevati ai pazienti. Risultati che attestano la presenza del focolaio, già sospettato clinicamente nei giorni scorsi.