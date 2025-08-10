West Nile, il virus corre con le zanzare. Ma cosa c’entrano colombacci, merli e cornacchie?

Roma, 10 agosto 2025 – Sono le zanzare gli animali più pericolosi al mondo, non gli squali. Oltre tremila le specie presenti sulla terra - 60 in Italia, tra le ultime aliene che si sono acclimatate da noi c’è la Aedes japonicus -, 200 quelle che pungono. Mentre molti scienziati si chiedono se potranno essere il ‘taxi’ della prossima pande mia (la malattia X), continuano a trasmetterci West Nile e Dengue, Zika e Chikungunya – migliaia di casi in Cina, è allarme - ma anche Usutu e Filariosi (ai cani). Ma allora cosa dobbiamo sapere, nei giorni che vedono il picco di febbre del Nilo occidentale, ieri tra Biella e Trento gli ultimi due ricoveri in ospedale? Partiamo dai dati.

Le infezioni di West Nile stanno aumentando a ritmo serrato e sono arrivate a Roma. Al 7 agosto l’Italia contava sedici morti, 7 concentrati nel Lazio e altrettanti in Campania, gli altri tra Piemonte e Calabria. Dall’inizio dell’anno, i casi sono stati 175 (106 nel Lazio). Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha ribadito però che il quadro non è più grave rispetto al passato.

Il ciclo vitale di una zanzara, dall'uovo all'individuo adulto. In estate si può concludere in una sola settimana (Mosquito alert)

“Il virus West Nile circola in Italia da parecchi anni, soprattutto al Nord. La cosa che sorprende oggi è la collocazione geografica delle infezioni, quasi tutte tra Campania e Lazio”. L’analisi è di Alessandra Della Torre, parassitologa della Sapienza e tra i responsabili per l’Italia del progetto ‘Mosquito alert’, l’app per difendersi dalle zanzare. Come si spiega? “La premessa è che non lo sappiamo. Tra le ipotesi: la stagione potrebbe aver favorito particolarmente alcune specie di culex pipiens”, la specie autoctona vettore del virus.

Al ragionamento è d’obbligo aggiungere un altro dato: “Queste febbri sono difficili da diagnosticare. I medici spesso non ci pensano, soprattutto nelle regioni dove l’infezione non c’è mai stata. Quando poi se ne parla, stanno più attenti”. Impossibile azzardare previsioni, “anche perché questo è un virus che viaggia con gli uccelli, quindi è proprio imprevedibile”.

A questo link tutte le info su Mosquito alert

Federica Iapaolo, medico veterinario del Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche degli animali (Cesme) allo Zooprofilattico di Teramo, ricorda che “West Nile già negli ultimi anni ha mostrato una tendenza ad ampliare l’areale di distribuzione, questo è un fenomeno registrato in tutta Europa. Da tempo abbiamo rilevato positività nella sorveglianza integrata che include zanzare, avifauna e poi cavalli, ospiti dell’infezione insieme all’uomo. Nel corso degli anni, 18 regioni italiane hanno avuto almeno una provincia dove è stata rilevata la circolazione virale. Quello che sta accadendo non era del tutto inatteso”.

La sorveglianza, chiarisce la veterinaria, “è partita nel 2008: è passiva sugli uccelli selvatici e attiva su tre specie target, gazza, cornacchia e ghiandaia. Il virus viene rilevato frequentemente anche nei rapaci”. L’Italia per la sua posizione geografica “è al centro delle rotte migratorie, delle specie che in primavera dall’Africa subsahariana si spostano verso il Nord Europa, dove sono i siti di riproduzione”, per poi tornare indietro, tra estate e autunno. “Ma siamo interessati anche dalle migrazioni a corto raggio, degli uccelli che nidificano nell’Est Europa. Anche se ad oggi il dato genetico dei ceppi dimostra che l’infezione è mantenut a nelle varie regioni prevalentemente da avifauna dal comportamento stanziale”. Come “i colombac ci, sui quali abbiamo registrato il maggior numero di positività. Poi tortore, merli, gheppi, astori, civette. Questi sono i dati dal 2008 ad oggi, tutti animali che sono stati uccisi dal West Nile”.

Ma è lunga la lista delle malattie trasmesse dalle zanzare: la nostrana culex pipiens è anche vettore della Dirofilaria. “È un vermetto, nei cani di questo parassita esistono due specie diverse, una produce noduli cutanei che non sono gravi, l’altra provoca invece noduli cardiaci che devono preoccuparci”, spiega la professoressa Della Valle. Poi: West Nile, ricorda, “resta il virus più letale in Europa”, uccide “in meno dell’1% dei casi. Chikungunya, al contrario, non è quasi mai letale ma è molto pesante, può durare mesi e provocare fortissimi dolori. La Dengue può essere mortale e diventa molto grave alla seconda infezione”.

Della Valle, appassionata di zanzare, cerca di fare cultura con il metodo citizen science. Gli italiani hanno ormai familiarizzato con la app ’Mosquito alert’, ottimo sistema per tenere aggiornata la lista delle nuove specie anche aliene, archivio preziosissimo di foto e segnalazioni. Questa rete “in Europa è nata nel 2020, La Sapienza è stata tra i primi ad aderire, siamo anche quelli che producono più dati”.

Professoressa Della Torre, qual è la più grande fake news sulle zanzare e qual è invece la cosa che considera più affascinante, da studiosa? “Una domanda che mi viene fatta spesso e che non ha senso è: a che cosa servono? Questa è una sciocchezza dal punto di vista biologico. Non sono utili all’uomo ma non è che il mondo gira intorno a noi... Come qualsiasi altra specie, le zanzare danno da mangiare ad altri animali, le larve a pesci e insetti; gli adulti a gechi o rondini. E poi sono impollinatori, soprattutto i maschi che non pungono. Perché come sappiamo la puntura è delle femmine, che hanno bisogno di proteine per far maturare le uova. La cosa più affascinante? Beh, da un certo punto di vista si può dire che la zanzara tigre è anche bella”.