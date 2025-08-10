Il dovere della speranza, nonostante tutto

Domenica 10 Agosto 2025

Raffaele Marmo
Esteri

10 ago 2025
Raffaele Marmo
Esteri
È possibile che si arrivi a una soluzione coreana che certifichi, in via provvisoria ma durevole anche a lungo termine, un assetto territoriale fondato sulla attuale situazione sul campo

Per approfondire:

Roma, 19 agosto 2025 – Sappiamo chi sono Vladimir Putin e Donald Trump. Sia pure in tempi e in ambiti differenti, e con effetti non assimilabili in termini di tragedie umane provocate, hanno dato entrambi nefasta prova di essere aggressori e destabilizzatori del mondo, degli assetti fondati sulla forza del diritto e delle regole delle istituzioni globali.

Donald Trump e Vladimir Putin
Sappiamo di essere di fronte, anche qui con le dovute differenze, a due sprezzanti giocatori di poker senza tanti scrupoli. E, dunque, sappiamo di non poterci fidare delle loro mosse e delle loro iniziative esplicite e celate, perché dietro ci sono prezzi e costi che faranno pagare ad altri. Eppure, anche con queste gravi e radicate riserve, abbiamo il dovere della speranza. Abbiamo l’obbligo di non bollare e bocciare come inutile o, peggio, dannoso il vertice di Ferragosto in Alaska.

È il primo vertice, dopo anni e anni, tra lo zar di Mosca e un presidente Usa (ma anche con un leader dell’Occidente): è un dato rilevantissimo. Entrambi, in secondo luogo, hanno interesse, per ragioni diverse ma convergenti, a non tornare a casa con un nulla di fatto: un fallimento si rivelerebbe un boomerang dalle molteplici conseguenze. Il punto dolente e problematico di una verosimile intesa è il prezzo che cinicamente o realisticamente, a seconda dei punti di vista, i due imporranno di pagare a Volodymyr Zelensky e all’Ucraina.

È possibile che si arrivi a una soluzione coreana che certifichi, in via provvisoria ma durevole anche a lungo termine, un assetto territoriale fondato sulla attuale situazione sul campo: certo, per Kiev comporterebbe la perdita di regioni con un costo elevato sotto molteplici profili. E non possiamo essere noi, seduti sulle nostre comode poltrone o sdraio, a giudicare, al posto degli ucraini, un esito di questa natura. Ma possiamo e dobbiamo essere noi a avere la speranza che si arrivi a un compromesso che metta fine alla lunga carneficina di quel popolo martoriato.

