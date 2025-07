Roma, maxi esplosione alla pompa di benzina: decine di feriti. Cosa è successo

Roma, 4 luglio 2025 – Paura al Prenestino per un forte boato che ha svegliato di soprassalto i residenti poco dopo le 8 di mattina. Il botto si è sentito in diverse zone di Roma. A esplodere è stato un impianto di Gpl in un distributore di carburante in via dei Gordiani. Una densa colonna di fumo, provocata dall’incendio conseguente, è ancora visibile da diversi quartieri della Capitale.

Quando c’è stata l’esplosione sul posto c’erano già i soccorritori. Secondo le prime informazioni, erano stati chiamati per un incidente a un’autocisterna. Sono una quarantina i feriti soccorsi in codice rosso e giallo, tra cui un pompiere, 9 poliziotti, un operatore del 118, circa 20 civili. Nessuno è in gravi condizioni, tranne un uomo estratto dalla sua auto in fiamme. Non sarebbe comunque in pericolo di vita. Qualcun altro è stato colpito da vetri andati in frantumi.

Un'ambulanza rimasta coinvolta nell'esplosione (Ansa)

“Un’ora più tardi e sarebbe stata una strage”

Evacuato in tempo, prima dell’esplosione, il centro estivo di Villa De Sanctis con 15 bambini, a pochi passi dal distributore. “Ma se fosse successo più tardi sarebbe stata una strage – ha detto il presidente della polisportiva Fabio Balzani che ospita il camp –. Ai primi sentori di fumo intorno alle 7.30 abbiamo fatto evacuare i bambini, erano presenti in 8. Sono arrivati i genitori, i ragazzi stanno tutti bene. Se fosse successo un'ora più tardi sarebbe stata una strage: ci sarebbero stati i 60 bambini del centro estivo, noi responsabili, e 120 prenotati in piscina. Il centro sportivo è danneggiato, sembra un campo di battaglia". Danni ad alcuni palazzi vicini, mentre le fiamme hanno raggiunto un deposito giudiziario che si trova alle spalle del distributore.

La deflagrazione sarebbe partita dopo un incidente nella fase di scarico del gpl, forse il distacco di una pompa della cisterna che alimentava l'impianto. "Si è trattato – spiega Ennio Aquilino, direttore regionale dei vigili del fuoco Lazio – di un'esplosione conseguente a un 'blif da gpl' (un malfunzionamento dell'impianto del gas - ndr) equiparabile all'esplosione di una bomba. Dopo un primo intervento per una fuga di gas, per la quale in poco tempo erano giunti i vigili del fuoco, è arrivata l'esplosione".

Si parla in realtà di due esplosioni, una minore e una più forte. Accertamenti sulle cause sono ancora in corso. La procura della Capitale attende le prime informative dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine. Quindi i pm, coordinati dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo, apriranno un fascicolo di indagine.

La colonna di fumo in seguito all'esposizione della pompa di benzina in via Gordiani, a Roma (Nova)

Su disposizione delle Forze dell'Ordine è stata chiusa la fermata della metro C Teano. La viabilità è compromessa mentre è stato attivato da parte dell'Arpa il monitoraggio della qualità dell'aria nell'area interessata dall'esplosione. L'odore dell'aria nella zona è acre e molti indossano la mascherina. I residenti sono stati invitati a non aprire le finestre.

Palazzi danneggiati dopo l'esplosione in via dei Gordiani, Roma (Ansa)

Drammatiche le testimonianze di chi abita in via Gordiani. "Sembrava una bomba, un attentato – racconta Paola, una residente svegliata dall’esplosione –. Tutti i vetri hanno tremato”. “Poteva essere una bomba, il terremoto, non capivamo – spiega Francesco –. Poi dal fumo e abbiamo capito che era una esplosione”.

I soccorsi ai residenti nell'area dell'esplosione al Prenestino (Ansa)

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso vicinanza ai feriti e ai soccorritori e segue personalmente l’evoluzione della vicenda, in contatto con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che si è recato sul posto, e il sottosegretario Alfredo Mantovano. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi monitora “con particolare attenzione le condizioni dei feriti, in modo speciale quelle dei poliziotti e dei vigili del fuoco intervenuti tempestivamente per prestare i primi soccorsi". Papa Leone invia le sue preghiere.