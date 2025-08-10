L’Italia contro Netanyahu

di Aldo BaquisTEL AVIVIsraele è sempre più solo dopo la decisione di puntare alla distruzione di Hamas mediante la conquista di Gaza City con lo sgombero forzato di un milione di persone, per poi assumere il controllo sulla Striscia intera. L’opposizione internazionale si estende dall’Onu (il cui Consiglio di sicurezza è stato convocato d’urgenza per oggi) ai principali Paesi occidentali. L’Italia, assieme con Germania, Gran Bretagna, Francia e altri 5 Paesi, ha sottoscritto un documento in cui "respinge con forza" la decisione israeliana, che "metterà in pericolo la vita degli ostaggi con il rischio di violare il diritto internazionale", e ribadisce la necessità di un cessate il fuoco "immediato e permanente" e di "una soluzione negoziata a due Stati". Il senso di urgenza è stato avvertito anche dall’emissario di Trump, Steve Witkoff, che ieri ha incontrato in Spagna il premier del Qatar al-Thani in un nuovo tentativo di rilanciare le trattative per una tregua. Secondo gli Usa, Hamas ha immediatamente irrigidito le proprie posizioni "nel giorno in cui Macron si è pronunciato per uno Stato palestinese". Anche la Russia e circa venti paesi arabi hanno definito il piano israeliano una "pericolosa escalation".

Intanto sul terreno sono proseguiti i lanci aerei di aiuti umanitari ai quali, per la prima volta, ha preso parte anche un C-130 dell’aviazione italiana. Nelle prossime missioni completerà il lancio di cento tonnellate di derrate alimentari. "L’Italia è sempre disponibile quando c’è da soccorrere chi ne ha più bisogno", ha assicurato il ministro della Difesa Guido Crosetto. "La necessità urgente di un cessate il fuoco e la garanzia dell’assistenza umanitaria alla popolazione di Gaza, ristabilendo l’agibilità delle agenzie dell’Onu e delle Ong umanitarie" sono state invocate in una lettera inoltrata alla presidente Meloni dai segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, che hanno anche perorato "il riconoscimento dello Stato di Palestina, al fianco di Israele". Ieri ci sono stati oltre 100 lanci aerei di aiuti e hanno fatto ingresso oltre 200 camion. Nei mercati sono riapparse quantità di carne in scatola, caffè, zucchero e farina. Ma nelle sacche di denutrizione si continua a morire di fame: ieri i decessi sono stati 11, per un totale di 212. Di questi, 98 erano bambini.

Ai vertici di Israele prosegue un aspro confronto fra il Gabinetto di sicurezza – che ha ribadito l’obiettivo di "annientare Hamas" – e il capo di stato maggiore, il generale Eyal Zamir, che si oppone al piano per Gaza appena approvato ritenendolo "una trappola mortale" per le forze armate. Il setacciamento di Gaza City richiederebbe molti mesi, durante i quali l’Idf potrebbe subire ingenti perdite. Israele controlla già il 75 per cento della Striscia e per i prossimi due mesi non sono previste operazioni di largo respiro. Netanyahu vuole completare l’evacuazione di Gaza City entro la data simbolica del 7 ottobre. Intanto dovranno essere approntate strutture umanitarie adeguate per gli sfollati e nuovi punti di distribuzione di aiuti. Non è dunque escluso che la scadenza possa slittare. La cosa teoricamente lascerebbe alla diplomazia uno spazio di manovra per prendere nuove iniziative.

Per la realizzazione dei piani di Netanyahu occorrerà inoltre mobilitare nei prossimi 4-5 mesi, secondo Haaretz, 120-250 mila riservisti. Il generale Zamir considera questo sviluppo oltremodo negativo sia per il morale delle truppe, sia per l’economia, sia per le ripercussioni internazionali. Fra le prime, l’embargo della Germania a forniture di armi. Ma nell’opinione pubblica la questione più scottante riguarda la sorte degli ostaggi, 20 dei quali sono ritenuti ancora vivi. Anche ieri a Tel Aviv si sono svolte accese manifestazioni di protesta. "Li avete condannati a morte" ha esclamato una portavoce dei dimostranti, che ha invocato uno sciopero nazionale ad oltranza per mettere fine alla guerra.