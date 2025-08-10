Ai funerali delle vittime il cordoglio del Papa:: "Grazie a chi aiuta i fratelli bisognosi"

Il silenzio piomba nella piazza dei tremila quando le bare sfilano portate a spalla dai volontari della Misericordia: piangono ma sono lì a proteggere Gianni Trappolini e Giulia Santoni, i soccorritori morti nell’ambulanza centrata da un tir lungo il tratto aretino dell’Autosole. Con loro è morto Franco Lovari, il paziente che stavano trasferendo da un ospedale all’altro. A Terranuova sono arrivati da tutta Italia, uomini e donne con la divisa della carità. Ci sono le parole di Papa Leone a risuonare nel silenzio che custodisce il dolore. Il suo messaggio, indirizzato al vescovo aretino Migliavacca attraverso il segretario di Stato Parolin, è cura per una ferita profonda che qui, tutti, scelgono di condividere. Il pontefice ricorda "il generoso impegno di quanti offrono la propria opera nei confronti dei fratelli bisognosi sull’esempio del buon samaritano del Vangelo, implora il conforto della fede per i congiunti invocando al Signore pronta guarigione per i feriti". Un lungo applauso è la risposta della piazza dei tremila.