Liste d’attesa, il piano Schillaci: le 4 classi di priorità e i tempi. La bozza del decreto in Pdf

Roma, 24 maggio 2024 – Dl anti liste d’attesa in sanità: ecco il piano del ministro Schillaci. Tra le misure urgenti contenute nel provvedimento che sarà discusso nel Cdm del 3 giugno, un Cup unico regionale e infra-regionale, una piattaforma per il monitoraggio dei tempi, la possibilità di acquisto di prestazioni da strutture private ed estensione degli orari per effettuare visite ed esami nelle giornate di sabato e domenica.

Liste d'attesa: ecco cosa prevede la riforma Schillaci

Previsto anche il pagamento della visita prenotata e non disdetta, quando non ci si presenta.

Il decreto prevede anche un monitoraggio nazionale sul rispetto dei tempi massimi di attesa per le classi di priorità delle prestazioni prenotate effettuato dall’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas), presso la quale è istituita la Piattaforma nazionale delle liste di attesa con il fine di realizzare l’interoperabilità con le piattaforme di ciascuna regione e provincia autonoma. Inoltre viene istituito - nel sito del ministero della Salute - un registro delle segnalazioni e viene creato un Osservatorio Nazionale delle liste di attesa.

Naturalmente, è bene ribadirlo, il documento è suscettibile di modifiche.

All’articolo 2 la bozza di decreto stabilisce che “per le prestazioni di specialistica ambulatoriale il medico prescrittore ha l'obbligo di attribuire, nel caso di prima visita o di esami diagnostici, l’appropriata classe di priorità e di indicare il sospetto diagnostico, utilizzando il codice di classificazione internazionale delle malattie”. Ed ecco i tempi fissati: “Ad ognuna delle seguenti classi di priorità – stabilisce il decreto – corrisponde una diversa tempistica di erogazione della prestazione sanitaria”. Le classi sono 4: