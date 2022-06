Covid in Italia, oggi 28mila nuovi casi e 70 morti. Il bollettino del 7 giugno

Roma, 7 giugno 2022 - Covid-19 in Italia, rialzo del numero dei tamponi e dei casi dopo il consueto calo del weekend: oggi sono poco più di 28mila le nuove infezioni in Italia, secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute. Ieri, 6 giugno, sono stati rilevati 8.512 nuovi contagi a fronte di pochissimi tamponi, 75mila. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 70 morti. A livello mondiale, secondo i conteggi della Johns Hopkins University, il bilancio delle vittime del virus ha superato la soglia dei 6,3 milioni. Il totale dei casi, invece, ammonta a più di 532 milioni.

Intanto continua il discorso sulla variante Omicron BA.5, responsabile di un balzo dei contagi in Portogallo, dopo aver alimentato una quinta ondata Covid in Sudafrica insieme a BA.4. Questa variante, ormai presente anche in Italia, sarebbe più contagiosa, ma allo stesso tempo più 'benevola'.

"Il Portogallo è tra quei Paesi che hanno completato il ciclo di vaccinazione per primi, quindi significa che la popolazione è da un punto di vista temporale più lontana dalla vaccinazione e quindi sicuramente più suscettibile", spiega Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell'università di Padova. L'Italia potrebbe trovarsi nelle stesse condizioni? "Questo dipende moltissimo da quante persone sono guarite durante questi ultimi giorni. La valutazione del rischio è diventata più difficile per colpa dei tamponi fai-da-te", spiega Crisanti.

"La variante Omicron BA.5 ha fatto aumentare i casi in Portogallo, ma non i decessi e i pazienti gravi. E' molto più contagiosa rispetto alle precedenti, ma questa sua unicità non incide sulla gravità della malattia. I dati sudafricani ci dicono che la durata dei ricoveri è più breve, che le forme gravi sono minori", rassicura anche Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. "Fondamentalmente in autunno potremmo avere più infezioni, ma non le forme gravi - continua Bassetti. "Al momento BA.5 non metterà a rischio la nostra estate", conclude.

Sono 28.082 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro gli 8.512 di ieri ma soprattutto i 24.267 di martedì scorso: da alcuni giorni segnali di risalita della curva, forse spinta anche dalla sottovariante Omicron 5, come peraltro avvenne anche la scorsa estate (ai primi di luglio) con una mini-ondata "balneare". I tamponi processati sono 233.553 (ieri 75.010) con il tasso di positività che sale dall'11,3% al 12%. I decessi sono 70, come ieri. Le vittime totali da inizio pandemia salgono così a 167.089. Le terapie intensive sono 2 in più (ieri -1) con 16 ingressi giornalieri, e sono in tutto 219. Nei reparti ordinari si contano invece 111 pazienti in meno (ieri +42), per un totale di 4.342.

La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 4.491 contagi, seguita da Lazio (+3.623), Sicilia (+2.924), Campania (+2.616) e Veneto (+2.468). I casi totali dall'inizio della pandemia arrivano a 17.543.136. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 30.848 (ieri 18.625) per un totale che sale a 16.747.070. Gli attualmente positivi sono 2.371 in meno (ieri -10.079) per un totale che scende a 628.977. Di questi, 624.416 sono in isolamento domiciliare.

Nel Lazio su 5.317 tamponi molecolari e 23.442 tamponi antigenici per un totale di 28.759 tamponi, si registrano 3.623 nuovi casi positivi (+2.254). I casi a Roma città sono a quota 2.163. Complessivamente, il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,5%. Sono 6 i decessi (+3), 516 i ricoverati (+4), 32 le terapie intensive (-1) e +2.788 i guariti.

Sono 2.616 i nuovi casi di Covid-19 in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 19.614 tamponi, di cui 13.298 antigenici e 6.316 molecolari. I decessi sono 3 nelle ultime 48 ore; una persona è deceduta in precedenza ma è stata registrata ieri.

Risalgono i casi di positività al Covid in Veneto: nelle ultime 24 ore si sono registrati 2.468 nuovi contagi, che portano il totale a 1.763.687 infezioni dal'inizio della pandemia. Il bollettino regionale segnala anche 9 vittime, dato che alza il totale dei decessi a 14.722. Torna a salire la curva degli attuali positivi, che oggi sono 26.315 (+102); leggero aumento (+5) per i ricoveri in area non critica, che sono 486, e (+2) per le terapie intensive, con 26 pazienti.

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.628 contagi in più in Toscana, che portano il totale a 1.157.565. Bisogna tornare indietro al 24 maggio, quando furono 1.974, per avere un dato di contagi giornalieri più alto rispetto a quello odierno. Sono stati effettuati 12.269 test di cui 1.499 tamponi molecolari e 10.770 test rapidi: il tasso dei nuovi positivi è 13,27% (64,8% sulle prime diagnosi). Si registra un nuovo decesso.

In Emilia-Romagna sono stati registrati altri 1.274 casi di positività su un totale di 15.140 tamponi eseguiti, di cui 8.600 molecolari e 6.540 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è dell'8,4%. Si segnalano, inoltre, 5 decessi.