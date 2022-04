Covid oggi in Italia: il bollettino del 2 aprile. Contagi dalle regioni

Roma, 2 aprile 2022 - Attesa per il nuovo bollettino sul Covid del ministero della Salute con i nuovi dati su contagi, ricoveri e morti (qui i numeri del 1° aprile). Omicron 2 non allenta la presa sull'Italia, sebbene i dati dell'Istituto superiore di Sanità confermino l'efficacia del booster del vaccino al 68% nel prevenire la diagnosi di infezione. Tuttavita, segnal l'Iss, conquesta variante succede che il rischio di reinfezione sia più alto che in passato (nell'ultima settimana la percentuale è del 3,5% sul totale dei casi di Sars-CoV-2).

Sommario

"La variante Omicron 2 ci ha rovinato un sogno - dice in proposito il virologo Fabrizio Pregliasco all'Adnkronos Salute -. O almeno ha fermato una situazione che vedeva un calo precipitoso della quarta ondata Covid che abbiamo subito durante l'inverno. Era proprio quell'andamento che aveva confortato e in qualche modo determinato l'annuncio di quelle disposizioni che sono ormai di fatto operative da ieri", cioè la fine dello stato di emergenza Covid e l'allentamento di alcune misure che ci hanno accompagnato in questi mesi.

E, a proposito della fine dello stato di emergenza, il Viminale ha inviato ai prefetti una circolare in cui invita a rimodulare i controlli. Nel testo si rammenta che resta l'obbligo fino al 30 aprile di mascherine Ffp2 e del Green pass base su aerei, traghetti e treni a lunga percorrenza, per gli spettacoli all'aperto (rafforzato per quelli al chiuso); della sola mascherina Ffp2 per il trasporto pubblico locale e gli scuolabus, le cabinovie e le seggiovie con cupoletta paravento; dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso (eccetto che per i bambini sotto i 6 anni). Inoltre, riassume le misure per il graduale superamento del Green pass: non più necessario all'aperto, "degradato" a certificato base per i ristoranti al chiuso. Il super green pass resta invece fino a fine mese per spettacoli, piscine, palestre, convegni, feste e sale gioco. I gestori sono tenuti a vigilare e rimangono in vigore le sanzioni.

(Pubblicheremo qui, appena disponibili, i dati e la tabella in Pdf)

Sono 6.821 i nuovi contagi individuati con i tamponi nelle ultime 24 ore in Veneto (ieri erano 7.333). Resta quindi ancora alta la presenza del virus in regione, dove si contano anche 20 vittime in più rispetto a ieri. Il totale di quanti hanno contratto il coronavirus dall'inizio dell'epidemia supera il milione e mezzo di persone, 1.504.856, quello dei decessi sale a 14.184. Cresce il dato degli attuali positivi, 82.106, (+465). I numeri ospedalieri registrano un calo per quanto riguarda i posti letto occupati da malati Covid in area medica, 806 (-34), mentre sale leggermente quello dei ricoverati in terapia intensiva, 61 (+2).

Sono 4.698 i nuovi casi di Coronavirus in Toscana, dove oggi si registrano 7 decessi. Dall'inizio dell'epidemia nella regione sono 993.875 i contagi e 9.524 i deceduti. I ricoverati oggi sono complessivamente 891 (8 in meno rispetto a ieri), di 36 in terapia intensiva (+8). I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 934.792 (94,1% dei casi totali), mentre gli attualmente positivi sono 49.559. nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 7.197 tamponi molecolari e 23.184 tamponi antigenici rapidi, di questi il 15,5% è risultato positivo. Sono invece 7.166 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 65,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 49.559, di cui 48.668 (+614) in isolamento a casa.

In Basilicata si registrano 948 nuovi casi di Covid e un decesso, mentre i ricoverati sono 106.