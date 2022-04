Bollettino Covid, i dati in Italia del 1 aprile. Contagi e ricoveri regione per regione

Roma, 1 aprile 2022 - Mentre l’Italia dice addio allo stato di emergenza, si attendono i dati del bollettino Covid di oggi 1 aprile. Arriva intanto la raccomandazione del sottosegretario Sileri. "Oggi finisce la fase acuta dell'emergenza di questi due anni, ma il virus non è scomparso, per questo invito alla cautela e a fare la terza dose”. Sileri ha tenuto a sottolineare ancora una volta l`importanza dei vaccini, anche dopo la fine dello stato di emergenza: “Se le vaccinazioni proseguiranno e i comportamenti continueranno ad essere virtuosi, potremo prevenire una nuova ondata ad ottobre”. Sull’allentamento delle restrizioni il Sottosegretario ha voluto precisare che “giustamente il Green pass sarà progressivamente archiviato, però occorre essere chiari sull'importanza del vaccino: non bisogna vaccinarsi per avere il Green pass - sottolinea - bisogna vaccinarsi per proteggersi dal virus. È la scienza a guidare la politica”. E l'Italia deve sempre fare i conti con l'avanzata di Omicron.

Sommario

In questa sezione, non appena disponibili, saranno riportati i dati di oggi sull’andamento della pandemia nel nostro Paese.

Sono 7.333 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 1 aprile in Veneto (ieri erano 7.720), secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 di Azienda Zero. Si registrano altri 6 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia sale a 1.498.035, mentre gli attualmente positivi sono 81.641. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.164. Negli ospedali veneti sono ricoverate 576 persone in area medica (ieri erano 559) e 36 in terapia intensiva (ieri erano 35). Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 119 (ieri erano 121). Nella giornata di ieri sono state somministrate 3.378 dosi di vaccino.

In Puglia sono stati registrati 6.872 nuovi malati da Covid 19, la gran parte dei quali rilevati in provincia di Bari in cui si contano 2.233 positivi in più rispetto a ieri. Seguono le province di Lecce con 1.595 casi, Foggia con 914, Taranto con 849, Brindisi con 723 e Bat con 499. Altri 44 casi riguardano residenti fuori regione e di 15 non è nota la provincia di residenza. Gli attualmente positivi sono quasi 119mila di cui 679 ricoverati in area non critica

covid (23 in più rispetto a ieri) e 38 in terapia intensiva. Le vittime del virus sono 9 che fanno salire a 7.974 il totale dei decessi da inizio pandemia a oggi.



In Toscana 4.793 nuovi casi di Coronavirus, su 7.695 tamponi molecolari e 23.969 antigenici rapidi, 21 morti e 4.578 guarigioni. Lo riporta il

bollettino giornaliero trasmesso dalla Regione alla protezione civile nazionale. Il tasso di positività, nell’ultima giornata, si attesta al 15,1% sul totale dei tamponi e al 62% in relazione ai nuovi soggetti controllati, mentre resta stazionaria la pressione ospedaliera. Nello specifico i ricoverati sono in tutto 899 (uno in meno rispetto a ieri), di cui 28 in terapia intensiva (otto in meno). In totale sono 979.177 i contagi confermati dall’inizio dell’epidemia, 930.707 le guarigioni e 9.515 i decessi.

In Basilicata sono 1.078 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2, su un totale di 4.549 tamponi (molecolari e antigenici), e si registra 1 decesso per

Covid-19. Sono i dati del bollettino regionale della task force coronavirus riferito alle ultime 24 ore.

Nessun decesso e 597 nuovi casi in Alto Adige. Secondo l’ultimo bollettino dell’Azienda sanitaria, sono risultati positivi 48 tamponi pcr e 549 test antigenici. Calano anche i ricoveri che ora sono 69 (-1) nei normali reparti e 2 (-2) in terapia intensiva. Gli altoatesini in quarantena sono 7.092, mentre 608 sono stati dichiarati guariti.