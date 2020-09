Roma, 25 settembre 2020 - Quello della riapertura degli stadi dopo la lunga pausa forzata causa Coronavirus è un tema che fa discutere. Dalla proposta delle Regioni (spettatori con mascherine, misurazione della temperatura in ingresso, posti assegnati e limite massimo del 25% della capienza dell'impianto), si sfila la Regione Lazio, con il governatore Nicola Zingaretti che spiega: "con il 25% si creerebbero assembramenti che possono raggiungere il numero di migliaia di persone".

In effetti, visti gli aumenti dei casi anche in Italia (ieri altri 1.786, e 10 morti), per non parlare di Francia e Spagna, le Regioni - sempre in ordine sparso - corrono ai ripari: in Campania deciso l'obbligo di mascherina all'aperto, e anche il Lazio valuta l'ipotesi se il trend di casi dovesse aumentare. Obbligo di protezioni anche nel centro storico di Genova e al Porto antico, così come a Foggia.

Intanto il Governo stenta a dare una linea. Per il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri - che già due giorni fa aveva 'aperto' agli stadi con pubblico - una riapertura controllata è fattibile (anche se non parla più del 25% della capienza), mentre la sottosgretaria alla Salute Sandra Zampa è molto più prudente: "Prima vediamo l'impatto della riapertura delle scuole". Nella dispota entra anche Matteo Salvini: "Sì, riaprirei in sicurezza gli stadi. Mi sembra ragionevole fare entrare il 25%", dice il leader della Lega a Radio 24.

Zampa: ministero contrario

"Il ministero della Salute è contrario alla riapertura degli stadi" al 25% della capienza come proposto dalla conferenza delle Regioni, "prima bisogna vedere l'impatto sulla riapertura delle scuole e dopo si potrà aprire una riflessione sugli stadi", avverte la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa intervenendo a Radio 24. "Se le Regioni decidono di riaprire stadi - aggiunge- ci troveremmo nella stessa situazione che si è creata con le discoteche quando poi il ministro visto il disastro ha dovuto imporre chiusura".

Sileri: apertura stadi fattibile

Se si aprono gli stadi a "mille persone, faccio fatica a pensare che queste mille persone con le mascherine e distantissime fra loro, possano contagiarsi. Una riapertura controllata degli stadi, secondo me, è fattibile: certo parametrata al numero dei contagi che vediamo settimanalmente. Se rimangono stabili, man mano si potranno aumentare gli spettatori a 2mila e così via. Se invece assistiamo a una circolazione del virus troppo alta, non potremo permetterci il lusso di riaprire gli stadi", afferma dal canto suo il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, ospite dell''Italia si è desta' su Radio Cusano Campus. Sileri è, dunque, per una "apertura controllata, graduale, in sicurezza, con regole ferree, ad esempio niente baci e abbracci".