Roma, 24 settembre 2020 - Coronavirus, attesa per il nuovo bollettino del Ministero della Salute. Aggiornamenti su casi totali di Covid, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive. Di oggi la notizia che è risultato positivo anche il giocatore del Milan Zlatan Ibrahimovic. Un caso si registra anche al ministero dello Sviluppo Economico. Ieri a Cagliari ha perso la vita un 33enne, che soffriva di patologie pregresse. E' la vittima più giovane della Sardegna. Secondo l'anilisi della Fondazione Gimbe in sette giorni c'è stato un +17% di ricoverati con sintomi, è un +50% di decessi (105 contro 70). Da fine luglio inoltre sono quadruplicati i positivi. Intanto scattano i primi giri di vite in Italia: a Genova (in centro storico), Foggia e in Campania arriva l'obbligo di mascherine all'aperto tutto il giorno. Cresce sempre di più la preoccupazione nel resto d'Europa: nuove restrizione sono state imposte in Francia, Spagna e Gran Bretagna, dove si registra un'impennata di casi.

Mattarella risponde a Johnson: "Italiani amano libertà, ma anche serietà"

Il bollettino del 24 settembre

Saranno pubblicati qui, appena disponibili i dati e la tabella in Pdf

Frenata sui test salivari

I test antigenici e molecolari su campioni di saliva, "al momento difficilmente si prestano allo screening rapido di numerose persone in quanto richiedono un laboratorio attrezzato", mentre il test molecolare, conosciuto come tampone, rimane a tutt'oggi il gold standard per la diagnosi del Covid. Così l'Istituto Spallanzani sul suo sito confrontando i vari metodi. I test antigenici rapidi su tampone naso-faringeo possono essere utili in determinati contesti, come il tracciamento dei contatti di casi positivi o lo screening rapido di numerose persone. I test sierologici non possono essere utilizzati per la diagnosi di infezione in atto: occorre utilizzare i metodi diagnostici che rilevano la presenza diretta del genoma del virus o delle sue proteine (ciò gli antigeni).

Le Regioni / Balzo in Veneto: altri 248 positivi

Il Veneto registra nuovi 248 casi nelle ultime 24 ore e 2 vittime, che portano il dato complessivo dei morti a 2.169. Il numero totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia tocca quota 26.402. Cala il numero dei pazienti in terapie intensiva, 17 (-5). Le persone attualmente positive sono 3.272 (+117).

Lazio: 230 casi, 148 a Roma

"Su circa 10mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 230 casi (in aumento: ieri erano stati +195 ma con meno tamponi, ndr) di questi 148 sono a Roma (ieri 135, ndr) e zero decessi. Il valore rt è a 0.85". È il dato dell'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Campania ancora vicina a 200

L'Unità di Crisi Regionale della Campania ha reso noto che nella giornata di oggi sono 195 i nuovi positivi su 6.027 tamponi. Il totale e' di 11.102 positivi su 559.258 tamponi. Non si registrano nuovi decessi e il numero resta fermo a 457. I guariti del giorno sono 105 per un totale di 5.488.

Toscana oltre quota 150

Cresce ancora la percentuale di nuovi casi in Toscana: in totale sono 14.216 i casi dall'inizio della pandemia, 156 in più rispetto a ieri (76 identificati in corso di tracciamento e 80 da attività di screening), quando si erano registrati 90 nuovi positivi. L'età media dei casi odierni è di 44 anni circa (il 24% ha meno di 26 anni, il 21% tra 26 e 40 anni, il 36% tra 41 e 65 anni, il 19% ha più di 65 anni) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 54% è risultato asintomatico, il 18% pauci-sintomatico.

Emilia-Romagna, 99 casi

In Emilia-Romagna altri 99 casi, di cui 56 asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 48 anni. Si registra un nuovo decesso: un uomo di 88 anni della provincia di Reggio Emilia. Per quanto riguarda la situazione nel territorio, il maggior numero di casi si registra nelle province di Bologna (33), Modena (12), Piacenza (12) e Parma (11).

Puglia, tre morti

Oggi in Puglia sono stati registrati 73 nuovi casi su 4.123 test: 37 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 5 nella provincia BAT, 19 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto. Inoltre sono stati registrati 3 decessi: due in provincia di Bari e uno in provincia di Taranto.

Tre vittime anche in Sardegna

In Sardegna l'ultimo bollettinoriporta 66 nuovi casi di Covid-19 e tre decessi, che portano a 148 il numero dei morti dall'inizio dell'emergenza e quello complessivo dei contagi accertati a 3.471. Aumenta anche il numero dei ricoverati (+12). Nella conta delle vittime rientrano due pazienti morti nelle terapie intensive di Sassari e Cagliari e il giovane di 33 anni di Isili, in isolamento domiciliare, che ieri era stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santissima Trinità.

Marche, 17 casi

Sono 17 i casi positivi rilevati nelle Marche nelle ultime 24ore su 890 nuove diagnosi: 5 in provincia di Pesaro Urbino, 4 in provincia di Ascoli Piceno, 3 in provincia di Macerata, 3 in provincia di Ancona e 2 fuori regione. Tre i soggetti sintomatici.