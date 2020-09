Roma, 25 settembre 2020 - Sono oltre 983.000 i morti nel mondo a causa del Covid-19, stando all'ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University, e più di 32 milioni i casi confermati finora. Gli Stati Uniti sono il Paese più colpito, con quasi 7 milioni di casi e oltre 202.000 morti. In Europa, la Francia continua a essere l'epicentro della pandemia. Dopo le decisioni del governo prese per arginare l'aggravarsi della situazione sanitaria del Paese, a Marsiglia si infiamma la rivolta contro la stretta sulle regole sanitarie, in particolare la chiusura di bar e ristoranti.

Francia, a Marsiglia protesta continua

Centinaia di manifestanti sono scesi in piazza oggi a Marsiglia, davanti al Tribunale del commercio. I manifestanti hanno urlato il nome di Olivier Veran, ministro della Salute, in città per un incontro con i medici in uno degli ospedali che lamenta sovraccarico di pazienti in rianimazione. Da quando, due giorni fa, Veran ha annunciato la chiusura di bar e ristoranti per 15 giorni, a Marsiglia e nella vicina Aix-en-Provence si è scatenata una vera rivolta, con la sindaca - l'ecologista Michele Rubirola - che ha parlato di "affronto" alla città, sostenendo che i dati sanitari sarebbero in miglioramento. Rappresentanti politici locali di sinistra e di destra si sono uniti nella protesta. La vicesindaca di Marsiglia Samia Ghali ha dichiarato alla tv BFM che "la polizia municipale non farà le multe ai ristoranti e ai bar aperti. Preferirei che la polizia si trovasse dove c'è bisogno, dove ci sono violenze, furti, traffico di droga, non a fare multe a commercianti che cercano di guadagnarsi la vita e far funzionare l'economia del paese".

Spagna, aumentano restrizioni

In Spagna le restrizioni alla libertà di movimento in vigore da lunedì nella regione di Madrid per frenare l'epidemia sono state estese a nuove aree: lo hanno comunicato le autorità sanitarie regionali. Sono circa 167.000 gli abitanti in più interessati dalle restrizioni, per un totale di oltre un milione di persone su un totale di 6,6 milioni. I cittadini oggetto delle misure potranno lasciare il loro quartiere solo per motivi specifici come andare a lavorare o dal medico.