Roma, 29 settembre 2020 - Massima attenzione sulla diffusione del Coronavirus in Italia. Oggi il bollettino del Ministero della Salute farà il punto su casi totali, attualmente positivi, morti, guariti, ricoveri e terapie intensive. Diversi i fronti aperti: il Genoa nella serata di ieri ha segnalato la positività di 14 tesserati rossoblù (ma per il ministro Spadafora "il campionato non è a rischio", a Bologna obbligo di mascherina all'aperto in centro storico nel weekend. Intanto è stato dimostrato il legame tra diffusione del virus e smog in Pianura Padana e, sempre oggi, è stato segnalato a Parma il primo caso di influenza stagionale.

Merkel: "La Germania rischia 20mila casi al giorno". Parigi peggiora

Il bollettino di oggi

Veneto, 140 casi

Sono 140 i contagi in Veneto registrati nelle ultime 24 ore. 27.296 quelli complessivi. Così il Bollettino regionale, che registra anche un decesso (2.177 quelli totali). 657 gli isolamenti domiciliari, pari a 9.268 totali, di cui 2.445 positivi. Negli ospedali 213 ricoverati (+8) nei reparti non critici, di cui 167 positivi, e 27 nelle terapie intensive (invariato il numero).

Toscana, 4 morti

Sono 14.707 i casi di positività in Toscana da inizio epidemia, 56 in più rispetto a ieri (17 identificati in corso di tracciamento e 39 da attività di screening). L'età media dei 56 casi odierni è di 38 anni circa e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 74% è risultato asintomatico, l'11% pauci-sintomatico. Delle 56 positività odierne, 4 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero. 1 caso è ricollegabile a rientri da altre regioni italiane (Campania). Il 54% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso. Oggi si registrano 4 nuovi decessi: 2 uomini e 2 donne con un'età media di 77,5 anni. Relativamente alla provincia di notifica, le persone decedute sono: 1 a Firenze, 1 a Pistoia, 2 a Pisa.

Sicilia, 39 casi a Bagheria: un morto

Sono 39 i casi covid certificati dall'Asp a Bagheria. Nel distretto socio-sanitario che include i comuni di Altavilla, Bagheria, Casteldaccia, Ficarazzi e Santa Flavia i casi totali sono 67. A comunicarlo il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli che aggiunge: tra i 39 positivi bagheresi, un decesso di una donna anziana e già sofferente; solo 8 invece sono i ricoverati con sintomi, gli altri 30 sono asintomatici e sono seguiti a casa dai loro medici di famiglia e dall'azienda sanitaria provinciale distretto 39.

Puglia, 76 contagi

Sono 76 i nuovi casi registrati oggi in Puglia su 4.131 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus: 24 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 6 nella provincia BAT, 37 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto. Non sono stati registrati decessi.

Marche, 26 nuovi positivi

Sono 26 i positivi rilevati nelle Marche nelle ultime 24 ore su 859 nuove diagnosi: 13 in provincia di Ascoli Piceno, 7 in provincia di Ancona e 6 in provincia di Macerata. Questi casi comprendono 12 soggetti sintomatici.