Roma, 23 marzo 2020 - Per la battaglia contro il Coronavirus il governo italiano ha fatto un appello diretto al capo del Pentagono, Mark Esper, per ottenere equipaggiamento medico come mascherine e respiratori. A riferirlo è la Cnn, che cita un dirigente della difesa Usa coperto dall'anonimato. L'Italia, sempre secondo la Cnn, ha chiesto inoltre al personale militare Usa di stanza nel nostro Paese di fornire personale medico e ospedali da campo in sostegno agli sforzi delle nostre truppe. La richiesta cade mentre in Italia arrivano i primi aiuti russi. Esper recentemente ha reso disponibile scorte di mascherine e respiratori per gli ospedali civili negli Usa. L'esercito americano inoltre ha attivato unità capaci di costruire ospedali da campo per alleggerire la pressione su quelli civili.

Il nuovo giro di vite in Italia

Intanto calano in Italia i nuovi decessi e i contagi: ieri altri 651 morti e 3.957 positività. Con tolleranza fino a mercoledì, entra da oggi in vigore il nuovo decreto che chiude tutte le attività 'non essenziali'. Confindustria difende la produzione, mentre i sindacati minacciano scioperi. Da ieri vietati i trasferimenti tra comuni diversi, salvo che per lavoro o salute: ordinanza che ferma la fuga al Sud. Il centrodestra chiede intanto riunioni del Parlamento a oltranza.

Autocertificazione per uscire

Ecco il link per il download della app AutoCert19 per chi possiede un dispostivo mobile Apple: https://onelink.to/autocert19.

Sintomi e uscite. Le risposte a tutti i dubbi

Giungla di divieti: le regioni in ordine sparso

Ue e Bce

Attesa per l'Eurogruppo che oggi stabilirà gli strumenti che l'Ue intende usare per sostenere l'economia europea colpita dagli effetti del virus, dai coronabond al Mes. E la Bce apre agli eurobond.

Farmaci e vaccino

Venti nuovi farmaci e 35 vaccini contro il coronavirus sono stati proposti alla valutazione dell'Agenzia europea per i medicinali, secondo la quale un vaccino si potrebbe avere "entro un anno". L'Agenzia italiana del farmaco annuncia intanto che avvierà oggi la valutazione dell'Avigan, usato in Giappone: Zaia afferma che "verrà sperimentato anche in Veneto".