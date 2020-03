Roma, 22 marzo 2020 - Dopo l'annuncio di Giuseppe Conte, si attende il decreto che metterà nero su bianco le nuove misure per il contenimento della pandemia da coronavirus. Le parole del presidente del Consiglio sono arrivate ieri dopo le 23 al termine di un'altra giornata nera dal punto di vista dei contagi in Italia.

​L'ultimo bollettino dei contagi

Secondo l'ultimo bilancio della Protezione civile ieri le vittime hanno raggiunto il picco massimo, 793, portando il totale a 4.825. I malati sono diventati 42.681 (4.821 in più rispetto a ieri). Un'escalation che ha fatto salire la richiesta al Governo di Regioni, Comuni ed anche sindacati di attuare una chiusura totale. Richiesta poi raccolta da Conte che ha annunciato da domani lo stop a tutte le attività produttive non essenziali. Il commissario all'emergenza Arcuri rassicura sulle mascherine: "Da domani o martedì al massimo tutte le regioni ne avranno per medici, operatori sanitari e malati. A partire dalla settimana successiva contiamo di dare poi a tutti gli italiani i Dispositivi di protezione individuale".

Infezioni e decessi (ieri + 546) si concentrano ancora il Lombardia, da dove arriva l'ennesimo appello del governatore Attilio Fontana: - "Siamo arrivati veramente allo stremo, anche da un punto di vista fisico, del nostro personale sanitario, dobbiamo fare in modo che si riducano i numeri e il contagio si riduca, che la linea vada in discesa e non in salita".

Dalla Lombardia alla Calabria, le misure delle Regioni

La Lombardia, come altre regioni ha firmato una sua ordinanza anti contagio: "E' la più restrittiva che si possa emanare nell'ambito delle competenze regionali, più di così non possiamo fare", precisa Fontana. La presidente della Calabria, Jole Santelli, ha deciso "il divieto di ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio regionale. Si potrà entrare o uscire dalla Calabria solo per spostamenti derivanti da comprovate esigenze lavorative legate all'offerta di servizi essenziali oppure per gravi motivi di salute". Quarantena per i trasgressori. Linea dura anche del Piemonte.

Campania: "Bloccare flusso verso Sud"

Dalla Campania il governatore De Luca chiede (lo ha fatto in una telefonata a Conte) "misure più drastiche per bloccare il prevedibile flusso di cittadini di ritorno al Sud e in Campania per la chiusura di attività produttive".

Luca Zaia, presidente del Veneto, lancia un nuovo allarme: "Secondo i nostri modelli statistici saremo in trincea ancora per tutto aprile, se saremo bravi potremo anche anticipare questi tempi, poi tra maggio e giugno potremo vedere i primi raggi di sole e finire questa partita con pochi casi sporadici, isolati e assolutamente gestibili".

Mattarella: anziani decimati

Una penosa fotografia della situazione è scattata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una lettera al presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier: "Qui, in numerosi territori, con tante vittime, viene decimata la generazione più anziana, composta da persone che costituiscono per i più giovani punto di riferimento non soltanto negli affetti ma anche nella vita quotidiana". E ancora: "Spero che l'esperienza che, per prima, l'Italia si è trovata a sviluppare per contrastare il contagio possa risultare utile per tutta Europa e a livello globale". Quindi un richiamo all'unità dei paesi europei: "Abbiamo bisogno di uno spirito veramente europeo di concreta solidarietà".

Salvini-Berlusconi-Meloni

In questo contesto si leva la voce delle opposizioni, Salvini si rivolge al Colle, seguito da Berlusconi: "Chiediamo ufficialmente al presidente Mattarella di convocarci, vogliamo fortemente, con il cuore e con la testa, dare il nostro contributo". A preoccupare Salvini è "l'emergenza economica dopo quella sanitaria".

Alza i toni anche Giorgia Meloni: "Il governo Conte dimostra di non essere in grado di gestire l'emergenza. Chiediamo la convocazione immediata e ad oltranza del Parlamento. Basta smanie di protagonismo: è il momento di mettere insieme tutte le energie migliori per affrontare questa frase complessa".

Nella giornata mondiale dell'acqua Beppe Grillo dedica un post alle carenze in Italia e chiede a Conte di garantire a tutti i bambini il diritto di lavarsi le mani

Papa Francesco

A conforto di malati e del personale sanitario arriva il messaggio di Papa Francesco nell'Angelus di oggi: "Alla pandemia del virus vogliamo rispondere con la universalità della preghiera, della compassione, della tenerezza. Rimaniamo uniti. Facciamo sentire la nostra vicinanza alle persone più sole e più provate".

Autocertificazione per uscire

Ecco il link per il download della app AutoCert19 per chi possiede un dispostivo mobile Apple: https://onelink.to/autocert19.