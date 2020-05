Roma, 23 maggio 2020 - Sono giorni ormai che il Coronavirus in Italia è in frenata. E dal bollettino della Protezione Civile di oggi si attendono ulteriori conferme. Una buona notizia è già arrivata dal Lazio, dove si sono registrati solo 18 casi, come non succedeva dal 10 marzo. I dati di ieri hanno evidenziato un rapporto fra tamponi e positivi mai così basso: poco più di 8 su mille, con oltre 75mila test eseguiti (nuovo record). I nuovi casi sono stati 652, con 130 morti nelle 24 ore in esame. A ieri, i malati di Covid-19 in Italia erano meno di 60mila. "Del ritorno del virus neanche l'ombra", dice oggi il virologo Guido Silvestri. Mentre dall'Iss e dal governo continuano a giungere inviti alla prudenza. Anche se è lo stesso Istituto Superiore di Sanità a certificare un trend in calo un po' ovunque nel nostro Paese.

Coronavirus, i dati di oggi

Sono 119 le vittime del coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia. In totale i morti salgono così a 32.735. Ieri l'aumento era stato di 130 vittime. Sono 572 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Coronavirus, 23 meno di ieri.

Emila-Romagna

Sono tre le province senza nuovi contagi in Emilia-Romagna: Modena, Ferrara e Ravenna. I nuovi casi sono 43 (4.525 tamponi effettuati), 27.513 dall'inizio dell'epidemia. Sono 193 i nuovi guariti (18.896 totali) mentre continua il calo dei casi attivi: -160. Oggi si registrano purtroppo altri 10 morti: 5 uomini e 5 donne.

Le notizie di oggi

Tema caldo è quello degli spostamenti tra regioni. Il via libera è atteso per il 3 giugno, ma non è ancora chiaro se sarà per tutti o solo per alcuni. Il ministro Boccia due giorni fa ipotizzava un'apertura fra regioni con lo stesso rischio di contagio. Decisivo sarà probabilmente il rapporto di monitoraggio che l'Iss diffonderà il 29 maggio. Non si sa con certezza quali parametri saranno presi in esame ai fini delle decisione. Si discute attorno all'indice di contagio Rt che, stando al monitoraggio della scorsa settimana, avrebbe diviso l'Italia in 2: Molise, Lombardia e Umbria da una parte, con rischio moderato, e il resto del Paese con rischio basso. I dati del rapporto di ieri hanno invece fatto rientrare il valore per queste 3 regioni, lasciando il rischio contagio tra basso e moderato solo per la Valle d'Aosta. Un giallo si è acceso attorno al numero dei morti da Covid (registrati al 21 maggio): per la Protezione Civile erano 32.486, per il monitoraggio dell'Iss 31.096, ovvero 1.390 in meno.

Nel frattempo, gli italiani vogliono capire anche che ne sarà delle loro vacanze. Ci si chiede come si potà viaggiare. E L'Europa si mostra - come spesso accade - divisa, con regole diverse a seconda degli Stati. "Fate le vacanze in Italia", ripete a ogni occasione il premier Conte. Già da oggi, intanto, diverse spiagge italiane hanno riaperto ai bagnanti. Si segnalano affollamenti a Mondello, in Sicilia. Il rischio multe è dietro l'angolo: i controlli nel weekend sono stati potenziati da nord a sud.

Approfondimenti

