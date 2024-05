Macron sfida ancora lo zar: "Se Mosca sfonda a Est l’invio di truppe di terra non deve essere escluso"

ROMA

Emmanuel Macron non molla. Per provocare il Cremlino con le sue stesse armi, in una lunga intervista all’Economist il presidente francese torna a non escludere l’eventualità dell’invio di truppe di terra occidentali in Ucraina. E in vista delle europee spara a zero sui nazionalisti ("Dico agli europei: svegliatevi! Tutti i nazionalisti europei sono Brexiteers nascosti. In un certo senso è come se dicessimo che non è un problema se affidiamo la banca ai rapinatori. Quando sono intorno al tavolo, prendono l’Europa in ostaggio").

Macron salva però Giorgia Meloni alla quale – archiviati i dissapori – dà la patente di poltica europea. Dalle critiche ai nazionalisti, tiene infatti fuori Giorgia Meloni: "La leader del governo italiano – ha detto – ha un approccio europeo", in particolare per aver "appoggiato il patto asilo e migrazioni: me ne compiaccio".

Ma l’intervista batte come un fabbro contro il Cremlino. "Se i russi dovessero sfondare le linee del fronte, se ci fosse una richiesta ucraina, cosa che oggi non avviene, dovremmo legittimamente sollevare la questione dell’invio di truppe – ha detto Macron al settimanale britannico –. Escluderlo a priori significa non imparare la lezione degli ultimi due anni, in cui i Paesi della Nato si sono inizialmente rifiutati di inviare carri armati e aerei in Ucraina prima di cambiare idea".

"La Russia – ha proseguito – oggi è diventata una potenza sovraequipaggiata che continua ad investire massicciamente in armi di ogni tipo e che ha una postura di mancato rispetto del diritto internazionale, di aggressività territoriale e di aggressività in tutti i campi conosciuti della conflittualità. Dal 2022, sempre più, Mosca ha aggiunto la minaccia nucleare esplicita, talvolta disinibita, attraverso la voce del Presidente Putin stesso, e questo in modo sistematico. Oggi è una potenza di destabilizzazione regionale. E quindi sì, la Russia, con il suo comportamento e le sue scelte, è diventata una minaccia per la sicurezza degli europei". Da qui il dovere di non consentire che prevalga in Ucraina.

La risposta di Mosca è per una volta quasi ironica. "Lo dice ogni settimana – ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova – pare che questo ha qualcosa a che fare con i giorni della settimana, è il suo ciclo". Il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini l’ha invece preso alla lettera, postando su X il seguente messaggio: "Mai un soldato italiano a morire nel nome di Macron. Io la penso così".

Una cosa è certa, né gli Stati Uniti né la Gran Bretagna o la Germania, tantomeno l’Italia, al pari della stragrande maggioranza dei governi di Paesi Nato (esclusi giusto la Francia e i baltici) hanno mai ventilato l’invio di truppe di terra: Biden in testa, sono tutti apertamente contrari. "Difendiamo l’Ucraina, diamo aiuti economici, politici, materiale militare per permettere alle forze armate ucraine di difendersi dall’aggressione russa, – ha ribadito qualche giorno fa il ministro degli Esteri, Antonio Tajani – ma non siamo in guerra con Mosca. Abbiamo sempre detto che non abbiamo inviato, non inviamo e non invieremo mai soldati italiani a combattere in guerra contro la Russia". Anche le parole sono importanti ed è bene non rischiare di essere mal compresi e rischiare così un conflitto globale. Già bastano e avanzano le guerre attuali.

Alessandro Farruggia