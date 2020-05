Roma, 22 maggio 2020 - Dal 3 giugno cadrà un altro divieto nella gestione della fase 2 dell'emergenza coronavirus: potremo andare liberamente in una regione diversa da quella nella quale risiediamo (ora è possibile solo per motivi di lavoro, salute o estrema urgenza). Ma questo solo in linea teorica generale perché gli spostamenti potrebbero essere limitati a seconda del livello del rischio di contagio delle singole regioni. In particolare, una delle ipotesi allo studio del governo è quella secondo la quale potrebbe non esserci alcun divieto solo tra regioni che sono allo stesso livello di rischio.

Fondamentale sarà il report settimanale dl monitoraggio pubblicato dall'Istituto superiore di Sanità e dal Ministero della Salute sulla base del quale - come già ha annunciato il ministro degli Affari Regionali, Francesco Boccia - si valuterà se esistono le condizioni: "Sulla mobilità interregionale chiedo di avere ancora un pò di pazienza. Dipenderà dalle condizioni della regione. Se è una regione a basso rischio, probabilmente sarà consentito lo spostamento dal 3 giugno. Un sistema di monitoraggio ci consente di sapere se una regione è a basso, medio o alto rischio. Se una regione è ad alto rischio di sicuro non potrà ricevere ingressi da altre regioni, ma speriamo non sia così".

Il report dell'Iss in Pdf: l'indice Rt di tutte le regioni

La prima data fondamentale

Il giorno X per quanto riguarda il 3 giugno è dunque venerdì 29 maggio, data in cui sarà redatto il report settimanale. Che sarà aggiornato di settimana in settimana: quindi le limitazioni potrebbero cambiare periodicamente. Ogni settimana infatti le Regioni dovranno comunicare una serie di dati, tra cui per esempio il numero di tamponi e altri dati relativi al sistema sanitario. Ogni venerdì tutti i dati saranno analizzati e il governo deciderà se la mobilità potrà essere senza limiti o se dovranno essere previste eccezioni. I governatori avranno il potere di porre limitazioni.

Che cos'è l'indice Rt

Il parametro fondamentale da tenere in considerazione è dunque il cosiddetto indice Rt, vale a dire il numerino che indica la potenziale trasmissibilità del virus nel tempo dalla fine del lockdown. Se l'indice Rt è minore di 1 il rischio di diffusione diminuisce. L'indice Rt è uno dei paramenti (sono 21 i punti) tenuti in considerazione per classificare le Regioni in tre categorie di rischio: basso, moderato o alto. Se il rischio è alto cadrà sicuramente la possibilità di spostarsi fuori regione.

Gli ultimi dati

Il primo report dopo il lockdown (ultimo disponibile a oggi) monitora la settimana dal 4 al 10 maggio con dati aggiornati, si legge nel frontespizio del documento, al 16 maggio. Sono tre le Regioni attualmente a rischio moderato: Lombardia, Molise e Umbria. Tutte le altre hanno livello basso. Quindi - se i criteri non cambieranno nei prossi mi giorni - con questi dati un abitante del Veneto potrebbe andare ovunque ma non in Lombardia, Umbria e Molise. Mentre un lombardo potrebbe andare solo in Umbria e Molise e viceversa.