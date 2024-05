Fondi libici a Sarkozy,. Carla Bruni interrogata per tre ore dai magistrati

Tre ore di interrogatorio per l’ex première dame: Carla Bruni-Sarkozy ha spiegato agli inquirenti – incaricati di una delle inchieste sull’ex presidente della Repubblica – il suo possibile ruolo nella clamorosa e controversa ritrattazione del principale testimone a carico di Sarkò nella vicenda dei fondi libici per la sua campagna elettorale del 2007. La cantante ed ex modella ha dovuto spiegare quali fossero i suoi rapporti con Michèle Marchand, detta Mimi, figura di spicco del giornalismo "people" in Francia, sospettata di aver orchestrato la retromarcia del testimone, l’intermediario e uomo d’affari Ziad Takieddine.