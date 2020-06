Roma, 20 giugno 2020- Nuovo bollettino sull'epidemia di Coronavirus in Italia. Alle 18 gli aggiornamenti della Protezione civile su contagi, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive. In Lombardia oggi si sono registrati 165 positivi al Coronavirus e 23 morti. Sono 14, invece, i nuovi casi nel Lazio, di cui 4 riconducibili al focolaio del San Raffele Pisana, mentre l'Emilia Romagna registra 28 nuovi contagi e il Veneto tre nelle ultime 24 ore. Per la prima volta dall'inizio della pandemia in Toscana non si registrano decessi e lo stesso vale anche per la Liguria.

Intanto, nel mondo resta alto l'allarme Covid, con i decessi che hanno superato la soglia dei 460mila. L'America resta il paese più colpito, con altre 705 vittime registrate solo nelle ultime 24 ore.

Inps, 134mila attendono la cassa integrazione per far fronte all'emergenza Covid

Covid, bilancio del 20 giugno

Lombardia

Oggi in Lombardia sono stati registrati 165 positivi al Coronavirus e 23 morti. Dall'inizio dell'epidemia il totale sale a 92.840 casi e 16.557 decessi. I tamponi effettuati sono stati 9.314 (in totale 949.134), con un rapporto odierno sui positivi dell'1,8%. I guariti/dimessi sono stati 276 (totale a 62.372), mentre gli attualmente positivi sono calati di 134 unità a 13.911. "Dei 165 positivi di oggi (87 debolmente positivi), 102 riguardano tamponi eseguiti a seguito di positivita' ai test sierologici, 4 sono riferiti a operatori socio sanitari e 8 a ospiti delle RSA", ha commentato l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera. Ieri, a fronte di 10.464 tamponi, c'erano stati 157 positivi e 18 decessi.

Emilia Romagna

Nelle ultime 24 ore, 28 nuovi casi di Coronavirus, di cui 18 asintomatici, e 6 nuovi decessi, che portano il totale delle vittime a 4.230. Dall'inizio dell'epidemia da Covid in Emilia Romagna si sono registrati 28.198 casi di positività. In isolamento a casa, con sintomi lievi o asintomatici, c'è l'87,5% dei positivi in regione. I pazienti in terapia intensiva sono 11, quelli ricoverati negli altri reparti Covid sono 140. I tamponi effettuati in regione sono stati 6.315, che raggiungono così complessivamente quota 449.616, più altri 1.754 test sierologici, fatti sempre da ieri. Le nuove guarigioni sono 34, per un totale di 22.761. Continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi, che a oggi sono 1.207.

Lazio

Nel Lazio si registrano oggi 14 nuovi casi positivi e di questi 4 casi sono riferiti ad una coda del focolaio del San Raffaele Pisana, dove sono stati effettuati ulteriori 430 tamponi su tutto il personale e i pazienti. I quattro nuovi casi riguardano operatori della struttura già posti in sorveglianza domiciliare. Il focolaio raggiunge così un totale di 118 casi positivi e 6 decessi correlati.

Piemonte

In Piemonte il numero dei guariti dal Coronavrus cresce di altri 226 casi, portando il totale a 23573, mentre 1509 pazienti sono considerati in via di guarigione. È quanto si legge nel bollettino quotidiano dell'Unità di crisi della Regione, che riporta altri 6 decessi, di cui nessuno registrato nella giornata di oggi. All'elenco dei casi positivi se ne aggiungono 27 (di cui 20 asintomatici) portando il dato complessivo a 31217. I ricoverati in terapia intensiva sono 17 (-5 rispetto a ieri), negli altri reparti 358 (-5). Le persone in isolamento domiciliare sono 1713. I tamponi diagnostici finora processati sono 387.713, di cui 213.556 risultati negativi.

Toscana

Si registrano 2 nuovi casi positivi e 11 guarigioni in Toscana, nelle ultime 24 ore. Oggi, per la prima volta dall'inizio dell'epidemia, non si registrano nuovi decessi.

Veneto

Tre nuovi contagi e tre decessi in più tra i pazienti con Coronavirus sono stati registrati nelle ultime 24 ore in Veneto. Lo rende noto il bollettino della Regione. I casi di positività dall'inizio dell'epidemia salgono così a 19.238, mentre le vittime totali (tra ospedali e case di riposo) sono ora 2.002. Cresce nuovamente a 12 (+1) il numero dei ricoverati in terapia intensiva (di cui uno ancora positivo), mentre gli attuali positivi scendono a 575 (-7) e quelli negativizzati sono 16.661.

I numeri delle regioni

Provincia per provincia

