Aereo Frecce tricolori caduto, sveglio e in buone condizioni il fratello della piccola Laura

Torino, 18 settembre 2023 – È sveglio, anche se mantenuto ancora con un bassissimo livello di sedazione, e in buone condizioni il ragazzino scampato all'incidente che ha coinvolto un aereo delle Frecce tricolori nel Torinese. Il fratello dodicenne della piccola Laura, morta invece in seguito allo schianto del velivolo, ha trascorso una notte tranquilla in ospedale con il papà Paolo al suo fianco, secondo quanto riferiscono fonti mediche.

Paolo Origliasso, il papà della bimba morte nell'incidente con un aereo delle Frecce tricolori (Ansa)

All'adolescente, ricoverato al Regina Margherita di Torino, vengono medicate costantemente le ustioni sul 30% del suo corpo ed è seguito dalle psicologhe cliniche. Per ora resta ricoverato nel reparto di Rianimazione, ma "solo per motivi precauzionali e di monitoraggio". Anche la mamma resta ricoverata nel reparto di Chirurgia plastica dell'ospedale Cto.

Intanto oggi è stato riaperto l'aeroporto di Torino Caselle, mentre è stato annullato il sorvolo delle Frecce tricolori previsto per questa mattina su Aosta. Sul fronte delle indagini, coordinate dalla procura di Ivrea, sembra sempre più probabile l'ipotesi del 'bird strike'. "C'è un’inchiesta, per cui bisogna aspettare", ha detto il ministro della Difesa, Guido Grosetto, intervenendo ieri al Tg1. "Ciò che so io da ministro, che dovrebbe essere la cosa più verosimile, ma è un'ipotesi, è che si è trattato di due volatili che sono entrati nel motore, e il motore ha preso fuoco – ha aggiunto –. A quel punto, in fase di decollo è impossibile tenere un aereo".