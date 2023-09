Schianto Freccia tricolore, il pilota: “Penso solo alla bambina”. Il papà di Laura: “Cosa potevo fare di diverso?”

Torino, 17 settembre 2023 – C'è solo dolore all'indomani dello schianto della Freccia Tricolore che ha causato la morte di una bambina di 5 anni. "Sono profondamente addolorato per quello che è successo, sto solo pensando alla piccola Laura", ha detto, scosso, il pilota Oscar Del Dò, ai colleghi. A quanto si è appreso, durante gli istanti prima dell'impatto il maggiore ha cercato di posizionare l'aereo in modo che evitasse le case. Purtroppo questo non ha evitato che pezzi del suo aereo colpissero l'auto della famiglia della piccola che transitava nei pressi dell'aeroporto di Torino-Caselle.

La famiglia Origliasso con la piccola Laura morta in seguito allo schianto della Freccia tricolore (Ansa)

"Il papà ha ripercorso molte volte ciò che è successo ieri chiedendosi cosa poteva fare di diverso", trapela da ambienti medici che hanno parlato di Paolo Origliasso, il padre della piccola Laura. L'uomo è stato dimesso oggi all'ospedale Cto di Torino per le ustioni riportate nell'incidente.

Resterà invece ancora al Cto la moglie, perché le ustioni che ha riportato (in prevalenza al braccio destro) sono più estese e con ogni probabilità richiederanno un intervento di chirurgia plastica. Su entrambi è stato attivato fin dall'immediatezza, dal servizio di soccorso 118, un supporto di tipo psicologico. Ambienti sanitari riferiscono che “ non ci sono problemi clinici gestionali". Quanto alle ustioni che i due hanno riportato nell'incidente, “sono oggetto di cura e avranno il loro decorso, ma non preoccupano”.

E ha trascorso una "notte tranquilla" nell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino il fratello dodicenne di Laura, fanno sapere fonti sanitarie. Il ragazzo – ricoverato con ustioni che hanno interessato quasi il 30% della superficie corporea – ha cominciato stamani il graduale risveglio dalla sedazione. Le condizioni cliniche del ragazzino sono definite "buone". "Lo stato generale – osservano dall'ospedale – non lascia preoccupati i medici, al netto delle ustioni che seguiranno il loro percorso di cura". Anche per lui è stato attivato un supporto psicologico con l'assistenza di una specialista di casi pediatrici.