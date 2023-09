’Bird strike’, l’incubo dei piloti. Nove casi su 10 alla partenza

L’incidente durante le prove dello show delle Frecce Tricolori, all’aeroporto di Caselle, in provincia di Torino, sarebbe stato causato da un ’bird strike’. Con questa espressione, in aviazione s’intende l’impatto tra un aeromobile e un volatile. I danni causati sono spesso ingenti, se è vero che, a partire dal 1910, si sono registrati 351 decessi in campo militare e 250 in ambito civile proprio a causa di un impatto con volatili. Nel 90 per cento

dei casi il ’bird strike’ accade durante le fasi di atterraggio

o decollo. La forza dell’impatto su un aereo dipende comunque

da una pluralità di fattori, dal peso dell’animale alla differenza

di velocità, senza tacere la direzione dell’impatto.