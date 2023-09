Frecce Tricolori a Caselle Torinese, il video dell’incidente e l’esplosione

Caselle Torinese (Torino), 16 settembre 2023 – Un video choc, 34 secondi che riprendono un aereo delle Frecce Tricolori che precipita a Caselle Torinese (Torino). Fuoco, fiamme, fumo nero. Non si vede l’epilogo tragico, l’impatto – secondo quanto ricostruito finora – con un’auto, la morte di una bimba di 5 anni, il ferimento del fratellino di 9 – che sarebbe grave – di genitori e fratellini.

Precipita aereo delle Frecce Tricolori a Caselle Torinese (Torino): morta bimba di 5 anni, grave il fratellino

Quei 34 secondi da paura

La sequenza sembra girata da chi stava ammirando le esercitazioni delle Frecce. Il cielo scuro, gli aerei che volano divisi in due gruppi, a fianco della cancellata che separa l’area militare dalla strada. Le Frecce sono divise in due formazioni, di fianco scorre il traffico e sopraggiungono due auto.

La colonna di fuoco

Poi il chiaro segnale che qualcosa non va, uno degli aerei si stacca, ora sta volando basso, intanto gli automobilisti ignari proseguono il loro tragitto sulla strada. L’aereo scende, scende sempre di più, si vede il pilota lanciarsi con il paracadute che si apre in alto nel cielo, mentre il velivolo precipita in basso e sparisce dalla visuale, sotto la cancellata. In un attimo si alza una scia di fuoco, fiamme e poi fumo nero. Gli ultimi secondi, uno stormo di uccelli si alza in volo. Poi solo il commento di chi sta registrando, sotto choc per quello che vede.