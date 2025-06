L’intelligenza artificiale sbarca a Wimbledon: ecco le novità per gli appassionati di tennis

I riflettori sono puntati sull’All England Club di Londra, dove, tra pochissimi giorni, prenderà il via il terzo Slam stagionale per i campioni della racchetta, quello più suggestivo: Wimbledon. In vista dell’evento, IBM, partner tecnologico di lunga data del torneo, ha rinnovato completamente il sito ufficiale e l'app mobile, introducendo alcune novità per gli appassionati. Vediamo insieme quali.

Match Chat, arriva l’assistente AI interattivo

Tra le principali innovazioni di questa edizione spicca Match Chat, un assistente AI interattivo progettato per rispondere in tempo reale alle domande degli utenti durante i match. Disponibile sull’app di Wimbledon (iOS e Android) e sul sito ufficiale del torneo, questa funzionalità permette di interagire con il chatbot attraverso comandi preimpostati o domande personalizzate, come ad esempio: "Chi ha convertito più palle break?" oppure "Chi sta giocando meglio?". Match Chat è alimentato da un modello linguistico su misura, sviluppato da IBM e addestrato specificamente sullo stile editoriale di Wimbledon e sul gergo tecnico del tennis, per garantire risposte fluide, comprensibili e coerenti con lo spirito del torneo.

Le proiezioni sull’esito degli incontri

Ma gli inglesi, si sa, adorano scommettere. Ecco perché, accanto a Match Chat, IBM ha potenziato anche l’ormai celebre strumento Likelihood to Win, che offre proiezioni sull’esito dei match basandosi su una sofisticata analisi AI che incrocia dati statistici, opinioni di esperti e andamento della partita. Usama Al-Qassab, direttore marketing dell’All England Club, ha sottolineato l’importanza dell’innovazione nel rapporto con i fan: “Le innovazioni introdotte negli ultimi anni, grazie all’intelligenza artificiale generativa e alla collaborazione con IBM, ci permettono di offrire esperienze sempre più coinvolgenti per i nostri centinaia di milioni di tifosi nel mondo. Le novità di quest’anno inviteranno il pubblico a vivere Wimbledon come mai prima d’ora”.

Ma le emozioni più grandi arriveranno dal campo

Innovazioni tecnologiche a parte, le emozioni più grandi, come sempre, arriveranno dal campo con Carlos Alcaraz, a caccia del terzo titolo consecutivo sull’erba londinese, e il nostro Jannik Sinner, numero uno del mondo, in cerca di rivincite dopo Roma e Parigi. Nel tabellone femminile, si preannuncia una sfida serrata tra la campionessa degli Australian Open Aryna Sabalenka, la cinque volte vincitrice Slam Iga Swiatek e la nostra Jasmine Paolini, finalista qui lo scorso anno.