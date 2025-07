Poste Italiane in down oggi: problemi alla nuova app e al sito. Cosa sta succedendo?

Il 1° luglio 2025, migliaia di utenti in tutta Italia si sono trovati di fronte a un’interruzione significativa dei servizi digitali di Poste Italiane, con problemi di accesso all’app unificata, al sito ufficiale e difficoltà nei pagamenti. Questo disservizio, segnalato a partire dalle prime ore della mattina, ha generato frustrazione tra i clienti, specialmente in una giornata cruciale come quella del pagamento delle pensioni.

Un down inaspettato: cosa è successo

A partire dalle ore 8:00 del 1° luglio 2025, gli utenti di Poste Italiane hanno iniziato a segnalare malfunzionamenti su più fronti: il sito ufficiale (www.poste.it) risultava inaccessibile, l’app unificata non permetteva di accedere o completare operazioni, e alcuni clienti hanno riscontrato difficoltà nei pagamenti tramite POS o prelievi bancomat.

Sul portale Downdetector, le segnalazioni hanno raggiunto un picco di 742 entro le prime ore della giornata, con il 72% dei problemi legati all’app, il 21% al sito web e il 7% all’autenticazione tramite login. Le segnalazioni sono arrivate da tutta Italia, con particolare concentrazione nelle grandi città come Roma, Milano, Torino, Bologna, Perugia, Napoli e Palermo. Gli utenti hanno lamentato l’impossibilità di accedere al proprio conto BancoPosta, visualizzare il saldo delle carte Postepay o effettuare operazioni come bonifici, pagamenti di bollettini o ricariche telefoniche.

Un utente su Downdetector ha commentato: “Oggi non riesco neanche a entrare nell’applicazione. Da giorni non si vede il saldo delle carte e altri malfunzionamenti”. Un altro ha aggiunto su X: “La super App come dite voi oggi è bloccata e non permette l’operatività. Che si fa per aver diritto a gestire il proprio conto bisogna pregare?”.

Poste Italiane non ha ancora rilasciato una comunicazione ufficiale sulla natura del problema, ma le ipotesi più probabili includono guasti ai server, sovraccarichi di rete dovuti al picco di accessi per il pagamento delle pensioni, o errori durante aggiornamenti software. Non si escludono problemi nei sistemi di autenticazione, mentre l’ipotesi di un attacco informatico, come un DDoS, appare al momento improbabile.

Poste Italiane sta probabilmente lavorando per risolvere il problema, ma l’assenza di comunicazioni ufficiali ha alimentato il malcontento. In precedenti occasioni, come il down del 5 agosto 2024, i servizi sono stati ripristinati entro poche ore, anche se con qualche intermittenza. Gli utenti sono invitati a riprovare l’accesso periodicamente e a contattare il Servizio Clienti al numero 06 45 26 33 22 o tramite il sito www.poste.it per aggiornamenti.