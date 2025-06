Wimbledon ed Eurolega in esclusiva su Sky fino al 2030

Wimbledon in esclusiva su Sky oltre il 2026, anche per il quadriennio 2027-2030. E poi il basket, con l'Eurolega in esclusiva per tre anni: Sky ha infatti annunciato l'acquisizione di nuovi diritti per la Casa dello Sport, con la garanzia di una copertura editoriale "di altissimo livello, tecnologica e in costante evoluzione".

La prima notizia è rivolta alla platea del tennis, sulla scia di un momento magico che vede gli italiani ai vertici e fa sognare il pubblico: il torneo di Wimbledon, il più antico, affascinante e appassionante appuntamento del Grande Slam, sarà in esclusiva su Sky e in streaming su Now, oltre che quest'anno e il prossimo, anche per il quadriennio 2027-2030. Una notizia che arriva a pochi giorni dal via dell'edizione 2025, con il prestigioso torneo londinese in programma dal 30 giugno solo su Sky Sport.

Dal tennis al basket: anche la Turkish Airlines EuroLeague, il più avvincente torneo d'Europa, sarà in esclusiva su Sky e Now per le prossime 3 stagioni, fino al 2028, così come la Bkt EuroCup, il secondo torneo continentale. Due grandi manifestazioni protagoniste del nuovo canale Sky Sport Basket, che sarà presto disponibile con una programmazione 24 ore al giorno e dove da ottobre torneranno le nuove sfide della Nba. "Siamo molto soddisfatti di aver acquisito diritti importanti in ambiti sportivi di grande interesse e tradizione come il tennis e il basket", ha spiegato Marzio Perrelli, Executive Vice President Sport di Sky Italia.

E ancora, nella grande estate 2025 di Sky Sport, in arrivo altri eventi internazionali: la 22esima edizione dei World Aquatics Championships, i Campionati del mondo delle discipline acquatiche di scena a Singapore dall'11 luglio al 3 agosto; la 70esima edizione dei Fie World Championships, i Campionati del mondo di scherma a Tbilisi, in Georgia, dal 22 al 30 luglio, e il World Rugby U20 Championship, la Coppa del mondo di rugby Under 20 in programma in Italia dal 29 giugno al 19 luglio. Tra gli eventi imperdibili di questi mesi anche gli US Open di tennis (dal 24 agosto al 7 settembre), i 15 Gran Premi tra Formula 1 e MotoGP e la Ryder Cup di golf a settembre.

Nell'estate di Sky Sport non mancheranno - oltre alle tappe estive di Calciomercato, L'Originale - anche le grandi produzioni originali: tra queste, Buffa Talks Federica Pellegrini, con la "Divina" protagonista dell'intervista curata da Federico Buffa, insieme al direttore di Sky Sport Federico Ferri. In arrivo anche il nuovo canale Sky Sport Legend, con momenti e campioni che hanno scritto la storia dello sport, e Sky Sport Mix, con i principali eventi dell'estate.

"Siamo molto soddisfatti di aver acquisito diritti importanti in ambiti sportivi di grande interesse e tradizione come il tennis e il basket - le parole di Perrelli - Con grandi novità anche per l'estate in corso: nuoto, rugby e scherma completano un'estate di grande sport su Sky. In particolare, due di questi accordi ci permetteranno di raccontare in esclusiva ai nostri abbonati le prossime sei edizioni di un evento unico come Wimbledon e le prossime tre stagioni di EuroLega ed EuroCup con il meglio del basket europeo. Accordi che testimoniano ancora una volta il nostro impegno a garantire la centralità di un'offerta ricca e variegata per la nostra Casa dello Sport".