YouTube introduce i risultati di ricerca generati dall’IA

Roma, 30 giugno 2025 – Su YouTube arrivano risultati di ricerca potenziati dall’intelligenza artificiale per gli abbonati al servizio Premium. Una novità che segna un ulteriore passo di Google verso un ecosistema di ricerca sempre più guidato dalla generative AI. La nuova funzione, disponibile in fase sperimentale, fornisce un riassunto generato dall’IA per ogni video rilevante in cima alla pagina dei risultati, sostituendo di fatto il tradizionale elenco di link. Ecco come funziona.

Come cambia l’esperienza di ricerca su YouTube

I riassunti automatici, posizionati sopra i risultati organici, offrono agli utenti una panoramica del contenuto dei video prima ancora di aprirli. Ogni riassunto è personalizzato sulla base della query effettuata e consente agli utenti di avviare la riproduzione del video direttamente dalla miniatura. Al momento, la funzione è disponibile solo per gli abbonati YouTube Premium che decidono volontariamente di attivarla tramite la pagina dedicata agli esperimenti della piattaforma. Il progetto riflette una strategia più ampia di Google, che mira a rinnovare l’esperienza di ricerca in tutto il suo ecosistema, seguendo il modello già visto con le AI Overviews su Google Search. L’obiettivo è spingere gli utenti a interagire sempre più con i sistemi di intelligenza artificiale.

I vantaggi e i rischi di questa nuova funzionalità

“In questi giorni, il nostro strumento di intelligenza artificiale conversazionale verrà esteso anche ad alcuni utenti non Premium negli Stati Uniti. Gli abbonati Premium lo apprezzano già molto per ottenere informazioni aggiuntive, raccomandazioni e persino per testare la propria comprensione in video educativi”, si legge in un post ufficiale di YouTube. Tuttavia, l’introduzione dei riassunti AI solleva interrogativi importanti sull’impatto che potrebbe avere sul comportamento degli utenti. Offrendo risposte immediate, la novità rischia infatti di ridurre il numero di visualizzazioni complete dei video, così come le interazioni con i creatori di contenuti — commenti, iscrizioni, like e condivisioni potrebbero diminuire sensibilmente. Un simile fenomeno è già stato osservato nella ricerca web tradizionale, dove sempre più utenti si rivolgono a chatbot come ChatGPT o Gemini per ottenere risposte, abbandonando i browser e i motori di ricerca classici. Questo spostamento, sebbene tecnologicamente avanzato, ha conseguenze economiche rilevanti per editori e siti web che si affidano al traffico organico per monetizzare i propri contenuti. L’evoluzione della ricerca su YouTube rappresenta dunque un cambiamento radicale nel rapporto tra piattaforma, creator e pubblico.