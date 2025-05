Quanto ha guadagnato Jasmine Paolini vincendo gli Internazionali d’Italia

Roma, 17 maggio 2025 – Quello di Jasmine Paolini al Foro Italico è un successo storico che mancava in campo femminile da 40 anni, dalla vittoria di Raffaella Reggi nel 1985. Una vittoria sportiva, contro l’americana Coco Gauff, che porterà la tennista toscana al quarto posto del ranking mondiale.

Jasmine Paolini bacia il trofeo degli Internazionali di Roma

Ma a fare felice Paolini non c’è solo il risultato sportivo. Gli Internazionali di Roma garantiscono infatti un discreto assegno a chi vince il torneo. Il montepremi totale (cioè quello che si dividono tutti i partecipanti) del torneo femminile è di 6.911.032 dollari (circa 6.190.000 di euro).

Con l’accesso alla finale si era già garantita una cifra pari a 456.735 euro (cifra che si è a questo punto aggiudicata la Gauff) che è sostanzialmente raddoppiata con il successo ottenuto.

Alla vincitrice degli internazionali di Roma di Tennis spetta infatti un premio di 877.390 euro (fonte Europsort). Un assegno che Jasmine Paolini si è messa dunque in tasca battendo in due set 6-4, 6-2 l’avversaria di oggi.

Ma per Paolini, che aveva messo fino ad ora in tasca in carriera 9,8 milioni di dollari (8,7 milioni di euro) solamente di premi neo tornei Wta disputati, Roma potrebbe essere ancor più ricca. Vincendo infatti anche la finale di doppio in programma domenica 18, la tennista italiana guadagnerebbe una cifra complessiva intorno al milione di euro.

Chi vince infatti il doppio si mette in tasca 212.060 euro (una cifra da dividere con la compagna di squadra Sara Errani).

Insomma una Roma che fa sorridere Jasmine che con la vittoria agli Internazionali si avvicina alla cifra (soli premi) di 10 milioni di euro vinti in carriera.