Addio BancoPosta e PostePay: ecco la nuova app unificata Poste Italiane

A partire dal 30 giugno 2025, Poste Italiane ha segnato una svolta significativa nel panorama della digitalizzazione dei servizi, introducendo una nuova applicazione unificata che sostituisce le storiche app BancoPosta e PostePay. Questa mossa rappresenta un passo importante verso la semplificazione e l’integrazione dei servizi digitali offerti dall’azienda, rispondendo alle esigenze di una clientela sempre più orientata verso soluzioni tecnologiche intuitive e centralizzate.

La nuova App Poste Italiane, già disponibile per il download su Google Play Store e App Store, promette di rivoluzionare l’esperienza utente, unificando la gestione di conti, carte, risparmi, assicurazioni, spedizioni e molto altro in un’unica piattaforma. In questo articolo esploreremo nel dettaglio il design, le funzionalità e il processo di installazione di questa nuova applicazione, insieme a un’analisi del suo impatto sul pubblico.

Un design moderno e intuitivo per un’esperienza utente ottimizzata

La nuova App Poste Italiane si presenta con un’interfaccia completamente rinnovata, progettata per essere user-friendly e accessibile a utenti di tutte le età. L’applicazione adotta un design moderno con una palette di colori sobria, dominata dai toni del bianco, blu e giallo, in linea con l’identità visiva di Poste Italiane.

La schermata principale è organizzata in modo chiaro, con sezioni ben definite che permettono di accedere rapidamente ai diversi servizi. Un elemento distintivo è la dashboard personalizzata, che offre una panoramica immediata dello stato dei propri conti, carte e risparmi. La sezione “Risparmio Totale” spicca come una delle novità più apprezzate: consente di visualizzare in un’unica schermata il valore complessivo di Libretti di Risparmio, Buoni Fruttiferi Postali, Offerte e Depositi Supersmart. Questa funzionalità elimina la necessità di navigare tra più menu, rendendo la gestione finanziaria più fluida e immediata.

L’app include anche un menu contestuale che si adatta alle abitudini dell’utente, suggerendo operazioni frequenti come il pagamento di bollettini o il trasferimento di denaro. Inoltre, la funzione Pwallet, un portafoglio digitale integrato, consente di salvare carte di pagamento, documenti di identità, carte fedeltà e prenotazioni per gli uffici postali, anche se i documenti caricati non hanno valore legale, a differenza di quelli presenti nell’IT-Wallet dell’app IO.

La navigazione è resa ancora più semplice grazie a un sistema di notifiche centralizzate, che avvisa gli utenti su movimenti, pagamenti o scadenze, e a un tutorial interattivo che guida i nuovi utenti attraverso le principali funzionalità. L’app supporta l’autenticazione biometrica (impronta digitale o riconoscimento facciale) e l’accesso tramite PosteID, garantendo un’esperienza sicura e personalizzata.

Funzionalità: un hub completo per servizi finanziari e postali

La nuova App Poste Italiane non si limita a replicare le funzionalità delle vecchie app BancoPosta e PostePay, ma le arricchisce con nuove opzioni che rispondono alle esigenze di un pubblico sempre più digitale. Ecco un elenco dettagliato delle principali funzionalità:

Gestione finanziaria integrata

Conti BancoPosta e Carte Postepay: Gli utenti possono controllare il saldo e i movimenti di conti correnti e carte prepagate, effettuare bonifici (inclusi SEPA e istantanei), Postagiro, Girofondo e trasferimenti P2P. È possibile associare un IBAN alla Carta Postepay Digital e gestire la Carta Postepay Borsa di Studio.

Pagamenti digitali

L’app consente di pagare bollettini, bollo auto/moto, avvisi PagoPA e MAV/RAV, anche tramite scansione del QR code. Supporta pagamenti contactless tramite Google Pay e Apple Pay e pagamenti nei negozi convenzionati con il servizio “Paga con Postepay”.

Risparmio e investimenti

La sezione “Risparmio Totale” offre una visione aggregata di Libretti Smart, Buoni Fruttiferi Postali e Depositi Supersmart. Gli utenti possono creare obiettivi di risparmio tramite il Salvadanaio Digitale, impostare versamenti automatici e monitorare l’andamento delle finanze.

Ricariche e trasferimenti

È possibile ricaricare la SIM PosteMobile, verificare il credito residuo e i bonus del piano tariffario, oltre a trasferire denaro all’estero tramite il servizio Western Union.

Servizi postali e Logistici, spedizioni e tracciamento

L’app consente di inviare pacchi con ritiro a domicilio, spedire raccomandate, telegrammi e lettere online, oltre a monitorare lo stato delle spedizioni in tempo reale.

Servizi di ufficio postale

Gli utenti possono prenotare appuntamenti, generare ticket virtuali tramite QR code per velocizzare le operazioni allo sportello e trovare l’ufficio postale più vicino.

Telefonia e utenze

Gestione SIM PosteMobile: Controllo di Giga, minuti, SMS e attivazione di offerte personalizzate.

PosteCasa Ultraveloce: Monitoraggio della linea in fibra, gestione delle fatture e verifica dello stato dei pagamenti.

Utenze energetiche

Gestione delle forniture energetiche e domiciliazione delle bollette.

Sicurezza e Identità Digitale

PosteID e Autenticazione Biometrica

Autorizzazione sicura per pagamenti online ed e-commerce tramite codice PosteID, impronta digitale o Face ID.

Personalizzazione delle carte

Gli utenti possono abilitare/disabilitare pagamenti contactless, limitare l’uso delle carte a specifiche aree geografiche o categorie merceologiche, e bloccare temporaneamente le carte in caso di necessità.

Notifiche Push

Avvisi in tempo reale su movimenti, pagamenti e operazioni non contabilizzate.

Pwallet, il portafoglio digitale

La funzione Pwallet rappresenta un’innovazione significativa, permettendo di centralizzare in un unico punto carte di pagamento, documenti personali, carte fedeltà e prenotazioni per gli uffici postali. Sebbene i documenti caricati non abbiano valore legale, questa sezione semplifica l’organizzazione delle informazioni personali, rendendo l’app un vero e proprio hub digitale.

Sconti Poste e cashback

L’app integra il programma ScontiPoste, che offre cashback sugli acquisti effettuati con carte Postepay presso negozi convenzionati. Gli sconti vengono accreditati entro pochi giorni sullo strumento di pagamento selezionato.

Come Installare la Nuova App Poste Italiane

L’installazione della nuova App Poste Italiane è un processo semplice e guidato, progettato per garantire una transizione fluida dagli utenti delle vecchie app BancoPosta e PostePay.

Ecco i passaggi dettagliati:

Download dell’App

Accedi al Google Play Store (per dispositivi Android) o all’App Store (per dispositivi iOS).

Cerca “Poste Italiane” e seleziona l’app ufficiale, riconoscibile dal logo di Poste Italiane S.p.A.

Premi su “Installa” e attendi il completamento del download.

Accesso e autenticazione

Apri l’app e seleziona “Accedi subito”.

Gli utenti con un account su poste.it possono utilizzare le stesse credenziali per accedere.

Se hai già installato l’app BancoPosta o PostePay, puoi autorizzare l’accesso tramite queste applicazioni utilizzando il codice PosteID, l’impronta digitale o il riconoscimento facciale. Non è necessario creare nuove credenziali, e i dati del profilo (conti, carte, ecc.) vengono migrati automaticamente.

Configurazione Iniziale

Dopo il primo accesso, un tutorial interattivo guida l’utente attraverso le principali funzionalità.

È possibile abilitare le notifiche push e i permessi per l’accesso alla fotocamera (per il pagamento tramite QR code) e alla geolocalizzazione (per trovare gli uffici postali più vicini). Questi permessi sono facoltativi, ma la loro attivazione migliora l’esperienza d’uso.

Abilitazione dei Prodotti

Per utilizzare i servizi finanziari, è necessario associare conti BancoPosta, carte Postepay o Libretti Smart. Questo può essere fatto in-app o presso un ufficio postale, scansionando un QR code generato allo sportello.

Gli utenti possono anche richiedere una Postepay Digital direttamente dall’app, associando un IBAN e iniziando a utilizzarla immediatamente per i pagamenti online.

Aggiornamenti e Assistenza

Poste Italiane consiglia di mantenere l’app aggiornata per accedere alle nuove funzionalità e garantire la massima sicurezza.

In caso di difficoltà, l’assistenza è disponibile tramite il sito ufficiale (www.poste.it), il numero del Servizio Clienti (06 45 26 33 22) o le FAQ dedicate.

Impatto e prospettive future

L’introduzione della nuova App Poste Italiane risponde a un’esigenza crescente di semplificazione e integrazione nel panorama digitale. Con oltre 7 milioni di utenti che hanno già scaricato l’app, come riportato da Poste Italiane, la piattaforma si sta rapidamente affermando come un punto di riferimento per la gestione dei servizi postali e finanziari.

La transizione graduale, iniziata il 30 giugno 2025, assicura che le vecchie app BancoPosta e PostePay rimangano funzionanti per un periodo limitato, ma l’azienda incoraggia gli utenti a passare alla nuova applicazione il prima possibile.Dal punto di vista tecnologico, l’app rappresenta un passo avanti nella modernizzazione dei servizi pubblici italiani, offrendo un’esperienza digitale più fluida e integrata. Tuttavia, alcuni utenti hanno segnalato su piattaforme come X la necessità di risolvere piccoli problemi tecnici, come ritardi nelle notifiche push, che Poste Italiane sta affrontando con aggiornamenti regolari.