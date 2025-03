Starship esplosa in volo: il secondo fallimento consecutivo di SpaceX

La notte tra giovedì 6 e venerdì 7 marzo 2025, la capsula Starship di SpaceX ha subito un destino infausto, esplodendo in volo pochi minuti dopo il decollo dalle strutture di Boca Chica, in Texas. Questo incidente segna il secondo fallimento consecutivo per il programma di Elon Musk, che mira a inviare esseri umani su Marte all'inizio del prossimo decennio.

Dettagli dell'Incidente

Il razzo Super Heavy, che costituisce il primo stadio di Starship, ha completato con successo la sua fase di rientro sulla Terra, come previsto. Tuttavia, la capsula Starship ha incontrato problemi critici poco dopo il distacco dal booster. Secondo SpaceX, "il veicolo ha subito un rapido smontaggio non programmato e il contatto è stato perso" a causa di un problema energetico nella sezione posteriore, che ha portato alla perdita di diversi motori Raptor e alla conseguente perdita di controllo dell'assetto.

L'ultimo contatto con la Starship è avvenuto circa 9 minuti e 30 secondi dopo il decollo. I detriti infuocati sono stati avvistati nei cieli della Florida meridionale e delle Bahamas, costringendo la Federal Aviation Administration (FAA) a bloccare il traffico aereo in alcune aree della Florida per garantire la sicurezza.

Watch Starship's eighth flight test https://t.co/7xtpEud6G9 — SpaceX (@SpaceX) March 4, 2025

Impatto e risposte

L'incidente ha suscitato preoccupazioni riguardo alla sicurezza e all'affidabilità del programma Starship. La FAA ha già avvertito che Starship dovrà ottenere nuovamente l'approvazione prima di procedere con ulteriori lanci1. SpaceX ha assicurato che non ci sono materiali tossici tra i detriti e che questi sono caduti all'interno di un'area pianificata in anticipo per minimizzare gli impatti ambientali.

Prospettive future

Nonostante i fallimenti recenti, SpaceX rimane ottimista sul futuro del programma. L'azienda ha dichiarato che i dati del test saranno utilizzati per migliorare l'affidabilità di Starship e che il successo deriva da ciò che si impara da questi eventi. Elon Musk ha sempre enfatizzato l'importanza di perseverare e imparare dagli errori per raggiungere i propri obiettivi ambiziosi.

In questo contesto, il sogno di inviare esseri umani su Marte potrebbe subire ulteriori ritardi, ma la determinazione di SpaceX e la sua capacità di adattarsi e migliorare rimangono fondamentali per il successo finale del programma.