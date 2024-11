L’incredibile immagine di una stella fuori dalla Via Lattea catturata dagli astronomi

Astronomi e scienziati hanno recentemente compiuto un passo straordinario nell'osservazione delle stelle, riuscendo a catturare un'immagine dettagliata di una stella al di fuori della nostra galassia, la Via Lattea. Questa stella, chiamata WOH G64, si trova a ben 160.000 anni luce da noi, all'interno della Grande Nube di Magellano, una delle piccole galassie che orbitano attorno alla nostra. Grazie alla potenza del Very Large Telescope Interferometer (VLTI) dell'Osservatorio Europeo Meridionale, i ricercatori hanno potuto osservare WOH G64 mentre emette gas e polvere negli ultimi stadi della sua vita, prima di trasformarsi in una supernova. Keiichi Ohnaka, un astrofisico dell'Universidad Andrés Bello in Cile e principale autore dello studio pubblicato su Astronomy & Astrophysics, ha dichiarato che per la prima volta sono riusciti a ottenere un'immagine ingrandita di una stella morente in un'altra galassia. Durante le osservazioni, il team ha scoperto una sorta di "cocoon" a forma di uovo che circonda strettamente la stella, il che potrebbe essere legato all'espulsione drastica di materiale prima dell'esplosione della supernova.

Fino ad oggi, gli astronomi avevano catturato circa due dozzine di immagini dettagliate di stelle nella nostra galassia, ma osservare stelle in altre galassie era estremamente difficile. WOH G64 è stata conosciuta dagli astronomi per decenni ed è stata soprannominata "stella behemoth" per le sue dimensioni impressionanti, circa 2.000 volte quella del nostro Sole. Il team di Ohnaka ha iniziato a studiare questa stella nel 2005 e nel 2007 utilizzando il VLTI nel deserto di Atacama in Cile e ha continuato a monitorarla negli anni successivi. Tuttavia, ottenere un'immagine reale della stella si è rivelato un compito arduo fino all'arrivo di uno degli strumenti di seconda generazione del VLTI chiamato GRAVITY.

Antenne paraboliche nel deserto per captare segnali dallo spazio e fotografare corpi celesti

Confrontando i nuovi risultati con le osservazioni precedenti, i ricercatori hanno notato che WOH G64 era diventata più debole nell'ultimo decennio. Gerd Weigelt, professore di astronomia presso il Max Planck Institute for Radio Astronomy in Germania e coautore dello studio, ha affermato che questa scoperta offre un'opportunità rara per osservare la vita di una stella in tempo reale. Durante le fasi finali della loro vita, le stelle supergiganti rosse come WOH G64 perdono i loro strati esterni di gas e polvere in un processo che può durare migliaia di anni. Jacco van Loon, direttore dell'Osservatorio Keele nel Regno Unito e coautore dello studio, ha aggiunto che qualsiasi cambiamento drammatico in questa stella estrema potrebbe avvicinarla a una fine esplosiva.

Il team ritiene che i materiali espulsi dalla stella possano essere responsabili sia dell'oscuramento della stella sia della forma inaspettata del cocoon di polvere attorno ad essa. L'immagine recente mostra che il cocoon ha una forma allungata, il che ha sorpreso gli scienziati che si aspettavano una forma diversa basata su osservazioni precedenti e modelli al computer. Gli scienziati ipotizzano che la forma a uovo del cocoon possa essere spiegata dall'espulsione dei materiali da parte della stella o dall'influenza di una stella compagna ancora non scoperta.

Con il progressivo indebolimento della stella, diventa sempre più difficile catturare altre immagini ravvicinate anche per il VLTI. Tuttavia, gli aggiornamenti pianificati agli strumenti del telescopio, come il futuro GRAVITY+, promettono di cambiare questa situazione nel prossimo futuro. Ohnaka conclude sottolineando l'importanza delle future osservazioni per comprendere meglio cosa sta accadendo a WOH G64 mentre si avvicina alla sua fine spettacolare.