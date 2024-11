È nato prima l'uovo o la gallina? La scienza risolve finalmente l'antico dilemma

L'eterno quesito che ha tormentato filosofi e scienziati per secoli sembra aver trovato finalmente una risposta. Uno studio pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature ha gettato nuova luce sull'antico dilemma "È nato prima l'uovo o la gallina?", fornendo una risposta sorprendente basata sull'analisi di un organismo unicellulare primordiale.

La scoperta rivoluzionaria

Il protagonista di questa scoperta è il Chromosphaera perkinsii, un organismo unicellulare scoperto nel 2017 nei sedimenti marini delle Hawaii. Questo minuscolo essere vivente, la cui presenza sulla Terra risale a oltre un miliardo di anni fa, ha rivelato caratteristiche straordinarie che potrebbero risolvere il paradosso dell'uovo e della gallina.

L'analisi del Chromosphaera perkinsii

Un team di ricercatori dell'Università di Ginevra, guidato dalla biologa Omaya Dudin, ha condotto un'approfondita analisi del Chromosphaera perkinsii, scoprendo che questo organismo unicellulare possiede nel suo codice genetico le istruzioni necessarie per formare strutture multicellulari sorprendentemente simili ai primi stadi degli embrioni animali.

Le sorprendenti similitudini con gli embrioni

Gli scienziati hanno osservato che quando il Chromosphaera perkinsii raggiunge la sua dimensione massima, smette di crescere e inizia a dividersi, formando colonie pluricellulari che persistono per circa un terzo del suo ciclo vitale. Queste colonie presentano una straordinaria somiglianza con i primi stadi degli embrioni animali, sia dal punto di vista strutturale che per l'attività dei geni.

È nato prima l’uovo o la gallina? Ora c’è la risposta scientifica

La risposta al dilemma

Sulla base di queste evidenze, i ricercatori sono giunti alla conclusione che i meccanismi genetici responsabili dello sviluppo embrionale erano già presenti sulla Terra oltre un miliardo di anni fa, molto prima della comparsa degli animali e, di conseguenza, della gallina. In altre parole, la "ricetta" per la formazione di un uovo esisteva già miliardi di anni prima che la gallina facesse la sua comparsa sul pianeta.

Implicazioni per la comprensione dell'evoluzione

Questa scoperta non solo risolve l'antico dilemma, ma apre anche nuove prospettive sulla comprensione dell'evoluzione della vita sulla Terra. Suggerisce che i programmi genetici responsabili dello sviluppo embrionale erano già presenti prima dell'emergere della vita animale, o che il Chromosphaera perkinsii si sia evoluto indipendentemente sviluppando processi simili.

In sintesi, la risposta alla domanda "È nato prima l'uovo o la gallina?" sembra essere: l'uovo, o almeno i meccanismi genetici che lo rendono possibile. Questa scoperta rivoluzionaria non solo risolve un antico enigma, ma apre anche nuove strade per la ricerca sull'origine e l'evoluzione della vita multicellulare sul nostro pianeta.