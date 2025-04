Come disattivare Meta AI su Whatsapp? La risposta che non piacerà a tutti

Roma, 5 aprile 2025 – Anche in Italia è arrivata l'intelligenza artificiale di Whatsapp. Aprendo l'app è possibile notare un cerchietto colorato in basso a destra: è Meta AI, un servizio opzionale studiato per "fornire risposte". Non tutti però sembrano aver gradito l'intrusione sull'applicazione di messaggistica e in molti stanno cercando di disattivarla. Purtroppo bisogna rassegnarsi a conviverci perché, al momento, non è possibile disattivare completamente l'intelligenza artificiale integrata. Ecco dunque cosa sapere e cosa si può fare.

L'icona di Meta AI non si può disattivare

Il cerchietto colorato che appare nella schermata delle chat e permette di accedere a Meta AI è integrato e non può essere rimosso.

Meta AI è attivata su richiesta

L'assistente AI si attiva solo se tu clicchi sul pulsante dedicato o lo menzioni in una chat digitando @metaai. Non interviene spontaneamente nelle tue conversazioni.

Puoi eliminare la chat con Meta AI

Se hai avviato una conversazione con Meta AI, puoi eliminarla dalla cronologia chat. Su Android, tieni premuto sulla chat e tocca l'icona del cestino. Su iPhone, scorri da destra a sinistra sulla chat, tocca "Altro" (...) e poi "Elimina chat" per due volte. Tuttavia, questo non rimuoverà l'icona di Meta AI.

Puoi silenziare le notifiche di Meta AI

Se hai interagito con Meta AI e non vuoi ricevere notifiche, puoi silenziare la chat come faresti con qualsiasi altro contatto. Apri la chat con Meta AI, tocca il nome in alto e seleziona l'opzione per silenziare le notifiche per il periodo desiderato (o "Sempre").

Evita di interagire con Meta AI

Se non desideri utilizzare l'AI, semplicemente non cliccare sull'icona e non menzionarla nelle tue chat.

Cos’è Meta AI

Meta AI è un assistente virtuale basato su intelligenza artificiale che può rispondere a domande, fornire informazioni e assistenza (ad esempio può aiutare a scrivere messaggi, riassumere testi, tradurre lingue). Al momento non può creare immagini né modificare foto.