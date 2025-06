Brindisi, non si fermano all’alt. Carabiniere ucciso dopo un inseguimento

Francavilla (Brindisi) – Un carabiniere è stato ucciso all'alba a colpi di arma da fuoco durante un'attività di controllo nella zona industriale di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, in contrada Rosea.

La vittima è il brigadiere capo dei Carabinieri Carlo Legrottaglie in servizio nella compagnia di Francavilla Fontana. Secondo le prime ricostruzioni, la sparatoria in cui il militare è stato ucciso sarebbe avvenuta al termine dell'inseguimento di un'auto sulla strada che collega Francavilla a Grottaglie. Le persone a bordo del veicolo in fuga sarebbero scese dall'auto e avrebbero sparato. Sul posto c'è il pm di turno, Raffaele Casto.

''Esprimiamo profondo cordoglio e sincera vicinanza alla famiglia del carabiniere del Norm rimasto vittima questa mattina durante un intervento per una rapina alla periferia di Francavilla Fontana. Alla sua famiglia, ai colleghi e all'intera Arma dei Carabinieri va l'abbraccio commosso di tutta Unarma, in un momento di immenso dolore che colpisce non solo l'Istituzione, ma l'intero Paese''. A dichiararlo è Nicola Magno, Segretario Generale Regionale Puglia del Sindacato Militare Unarma.

"A nome mio personale e di ogni donna ed uomo della Difesa esprimo profondo cordoglio per la drammatica morte del brigadiere capo dei Carabinieri Carlo Legrottaglie, servitore dello Stato vilmente ucciso mentre svolgeva, con coraggio e senso del dovere, il proprio lavoro a difesa e a tutela della collettività». Lo scrive su X il ministro della Difesa, Guido Crosetto. «Ci ha lasciato tenendo fede al giuramento prestato: proteggere a qualsiasi costo i cittadini e l'Italia - sottolinea -. In questo momento di grande dolore, ci stringiamo ai familiari, ai colleghi dell'Arma e al comandante generale Salvatore Luongo. Mi inchino di fronte al senso del dovere ed al coraggio che hanno portato il brigadiere Legrottaglie a sacrificare la vita per difendere la nostra sicurezza. Un ultimo profondo, commosso abbraccio da parte di tutti noi lo accompagni. Che Dio lo accolga con il rispetto e l'amore che merita».