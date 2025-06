Media: Israele pronto a colpire l’Iran anche senza aiuto Usa. “Teheran prepara il contrattacco immediato”

Roma, 12 giugno 2025 - Israele sta valutando la possibilità di intraprendere un'azione militare contro l'Iran - molto probabilmente senza il supporto degli Stati Uniti - nei prossimi giorni, nonostante il presidente Donald Trump sia in trattative avanzate con Teheran per un accordo diplomatico volto a limitare il suo programma nucleare. Secondo cinque fonti citate dalla Nbc, Israele sta prendendo sempre più seriamente in considerazione un attacco unilaterale all'Iran, mentre i negoziati tra Stati Uniti e Iran sembrano avvicinarsi a un accordo preliminare o quadro che include disposizioni sull'arricchimento dell'uranio che Israele considera inaccettabili.

Come ha dichiarato un funzionario iraniano al New York Times, alti funzionari militari e governativi iraniani hanno predisposto un piano per rispondere a un eventuale attacco israeliano agli impianti nucleari del Paese.

Un uomo cammina davanti a un murale anti-Usa accanto all'ex ambasciata americana a Teheran