Credito sostenibile: la vera rivoluzione silenziosa delle banche

Il futuro delle banche non si gioca più solo sui tassi d’interesse o sui risultati economici, ma sulla capacità di dimostrare – con dati precisi – quanto siano sostenibili le loro scelte. Non è una questione di immagine o reputazione. È legge. E rappresenta anche una sfida strategica in un sistema economico che sta cambiando dalle fondamenta.

“La normativa europea chiamata CSRD non chiede alle aziende soltanto di adottare pratiche sostenibili. Chiede anche di raccontare in modo trasparente cosa stanno facendo in termini di impatto ambientale e sociale, lungo tutta la filiera produttiva,” spiega Sandro Tucci, responsabile del mercato banking di GFT Technologies Italia. “È una chiamata alla responsabilità: alle imprese, e quindi anche alle banche, viene chiesto di contribuire concretamente a costruire un mondo migliore.” La sostenibilità è quindi diventata un obbligo normativo, ma anche un’opportunità per innovare. “Le banche – sottolinea Tucci – hanno un potere enorme: decidono a chi concedere credito. Oggi però devono farlo considerando non solo la redditività di un progetto, ma anche il suo impatto sull’ambiente e sulla società.”

Per aiutare le banche in questo compito, GFT ha sviluppato strumenti digitali come l’ESG Taxonomy Alignament Tool (noto con la sigla TAT) e i Questionari ESG. Questi strumenti consentono di analizzare in modo oggettivo e secondo le regole europee sia il progetto per cui viene chiesto il finanziamento, sia il profilo di sostenibilità dell’azienda nel suo complesso. “Li abbiamo già introdotti in diversi istituti, tra i quali Gruppo BPER. Servono a fare valutazioni precise, utilizzando i dati giusti, nel momento giusto,” precisa Tucci.

Ma non si tratta solo di rispettare la legge. Classificare correttamente i crediti in base ai criteri ambientali, sociali e di governance permette alle banche di calcolare specifici indicatori – come il GAR e il BITAR – che incidono direttamente sul bilancio. E, nel mondo bancario, il bilancio ha un effetto diretto sul risultato economico. In altre parole, curare questi aspetti porta vantaggi concreti anche nei conti. Un’altra sfida importante riguarda l’efficienza operativa. “Oggi, quando un’azienda chiede un finanziamento, la banca deve anche valutare quanto sia sostenibile il progetto – spiega Tucci –. Questo processo richiede tempo e competenze specifiche. L’intelligenza artificiale può semplificare molto: è in grado di leggere automaticamente i bilanci di sostenibilità, estrarre dati da documenti, verificarli e inserirli nei sistemi informatici.”

GFT sta già integrando queste tecnologie nei propri strumenti. Tuttavia, Tucci invita alla prudenza: “Affidarsi alla tecnologia per sostituire completamente il lavoro umano richiede cautela. I dati devono essere precisi, verificabili, e riferiti all’anno giusto. Siamo ancora in una fase sperimentale, ma i primi risultati sono promettenti.” Lo sguardo si allarga poi al futuro dei pagamenti. GFT è stata selezionata per partecipare alla sperimentazione dell’euro digitale, promossa dalla Banca Centrale Europea. “L’obiettivo è rendere più semplici, diretti e veloci i pagamenti tra cittadini o aziende, senza passare per i lunghi circuiti tradizionali gestiti da operatori internazionali come Mastercard o Visa,” racconta Tucci.

Ma c’è anche un aspetto geopolitico: “In Asia, molti paesi stanno sviluppando una moneta digitale collegata allo yuan cinese. Se questa diventasse lo standard nei paesi emergenti, l’euro perderebbe rilevanza. Per questo dobbiamo muoverci.” I possibili utilizzi dell’euro digitale sono molti: pagamenti automatizzati in seguito a un evento (come il passaggio a un casello autostradale), accesso ai pagamenti per chi oggi non ha un conto corrente, o la possibilità di fare pagamenti anche senza connessione internet.

“È una rivoluzione silenziosa, ma potenzialmente enorme,” afferma Tucci. La sostenibilità non è più uno slogan, ma una vera infrastruttura fatta di regole, tecnologia e visione. E le banche, da semplici gestori del credito, possono diventare protagoniste della transizione ecologica. A patto di cambiare mentalità. “Agire in modo sostenibile e dimostrarlo in modo chiaro: questa è la sfida. E oggi non è più una scelta. È una realtà.”