Com’è fatto un Boeing 787 Dreamliner: 14 anni di volo e qualche intoppo

Roma, 12 giugno 2025 – Quattordici anni di volo, non senza intoppi. Fino ad oggi, nessun Boeing 787 Dreamliner era stato coinvolto in un incidente aereo con vittime – come è accaduto oggi in India - ma l’erede del 747 nel corso della sua carriera qualche problema l’ha avuto.

Boeing 787 Dreamliner (https://www.boeing.com/)

Presentato l’8 luglio del 2007, data simbolica (in americano è indicata come 7/8/7), il gioiello dell’azienda americana ha preso servizio per la prima volta nel 2011, in ritardo rispetto di quasi tre anni rispetto a quanto previsto. Solo a metà di quell’anno infatti sono stati completati i test di volo e il certificato di omologazione da parte della statunitense Federal Aviation Administration (FAA) e dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) è arrivato ad agosto 2011. Ad ottobre il primo volo di linea per conto di All Nippon Airways.

Il 747 Dreamliner ha incontrato diversi problemi: nei primi anni di servizio si sono verificati incendi a bordo innescati dalle batterie agli ioni di litio. Ai tempi la FAA emise una direttiva che costringeva a terra tutti i Boeing 787 Dreamliner negli Stati Uniti. Le altre autorità dell'aviazione civile in giro per il mondo seguirono l'esempio. C’è stata poi una riprogettazione e nuovi test completi sulle batterie, così Boeing ha ottenuto l’autorizzazione a volare di nuovo. Era l’aprile del 2013. Nei suoi 14 anni di servizio, secondo le informazioni del database dell’Aviation Safety Network, ci sono stati circa 170 “incidenti” che hanno coinvolto un 787: nessuno di questi aveva finora causato vittime.

Il il 787 è un jet bimotore wide body, cioè a fusoliera larga. Più piccolo di un 747, ha un impatto ambientale ridotto, interamente basato su strutture primarie di materiale composito con fibre di carbonio ad alta resistenza che risultano più resistenti e affidabili nel tempo rispetto a quelle metalliche tradizionali e con ampia autonomia grazie al miglioramento generale di tutti i parametri che contribuiscono all'efficienza aerodinamica ed energetica.

Trasporta tra 210 e 250 passeggeri nella versione 787-8 oppure tra 250 e 290 passeggeri nella versione 787-9.