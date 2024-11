Arrivano le Tauridi settentrionali. Dove e quando vedere le palle di fuoco in cielo

Roma, 11 novembre 2024 - Se qualcuno non è riuscito a godere lo spettacolo delle palle di fuoco delle Tauridi meridionali la notte tra giovedì 7 e venerdì 8 novembre 2024, non si preoccupi è in arrivo un altro passaggio, quello delle Tauridi settentrionali il 12 novembre alle ore 7 del mattino.

Arrivano le Tauridi settentrionali

Infatti se le Tauridi meridionali sono attive dal 10 settembre al 20 novembre, con il picco tra il 7 e 8 novembre, ma quest'anno è stato martedì 5, le 'cugine' stellari settentrionali si mostrano a partire dal 20 ottobre e fino al 10 dicembre.

Non si vedono solo in Antartide

Le meteoriti Tauridi settentrionali, che sembrano arrivare dalla costellazione del Toro, saranno visibili quasi ovunque nel mondo, tranne che in Antartide, spiega la dottoressa Shannon Schmoll, direttrice dell’Abrams Planetarium presso la Michigan State University alla Cnn.

Purtroppo la Luna sarà al 75%, limitandone la visione

Ma lo spettacolo potrebbe essere contenuto per colpa della Luna, fa sapere l’American Meteor Society, infatti il satellite della Terra sarà pieno al 79% pressapoco quando le Tauridi settentrionali dovrebbero toccare il picco, cosa che renderà più difficile l'avvistamento e una minore luminosità delle 'palle di fuoco'.

Provengono dalla cometa Encke

E' vero che il momento migliore per vederle varia a seconda di dove ci si trova, ma resta che l'osservazione notturna a tarda ora è la più consigliata dagli esperti come la Schmoll. Le Tauridi settentrionali, come quelle meridionali, provengono dalla cometa Encke, un corpo celeste che ha l’orbita più breve di qualsiasi cometa conosciuta nel sistema solare impiegando 3,3 anni per completare un giro completo attorno al sole.