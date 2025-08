Mig-31k dalla Russia, missili Kinzhal colpiscono l’Ucraina. Trump: “I due sottomarini nucleari arrivati a destinazione” (in località top secret)

Roma, 4 agosto 2025 – Quaranta minuti di allarme aereo in tutta l’Ucraina per il decollo in Russia di un MiG-31K, caccia utilizzato per il lancio del missile balistico ipersonico Kh-47M2 Kinzhal. "Tutta l'Ucraina è a rischio missili!", ha annunciato su Telegram l'Aeronautica Militare di Kiev. E in effetti missili Kinzhal hanno colpito nella regione di Khmelnytskyi, apparentemente senza fare vittime. L’allerta è stata revocata dopo 40 minuti. Segnalato anche lo "spostamento di droni nemici nelle regioni di Sumy, Chernihiv, Kharkiv, Poltava, Cherkasy e Kirovohrad”. In Russia velivoli senza piloti ucraini hanno colpito la stazione dei treni di Volgograd: nessuna vittima; ritardi e cancellazioni. Intanto Trump ha fatto sapere che i due sottomarini atomici inviati in risposta alle minacce di Medvedev sono arrivati “a destinazione” (che resta top secret).

