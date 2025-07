L’impatto dell’Asteroide YR4 contro la Luna rischia di essere il più significativo degli ultimi 5mila anni

Roma, 28 luglio 2025 - Una Luna in frantumi. Le comunicazioni con la Terra che svaniscono da un giorno all’altro. La rete globale che si interrompe temporaneamente. Non è la trama di un film di fantascienza, ma uno scenario possibile se l’asteroide YR4 dovesse colpire il nostro satellite. Gli scienziati, però, restano cautamente ottimisti: nello sfortunato caso di un impatto, le conseguenze sulla Terra potrebbero essere contenute.

L’asteroide che doveva colpire la Terra

L’asteroide YR4 è sotto il radar degli scienziati da quando è stato scoperto nel 2024: delle dimensioni di un edificio, secondo le prime analisi del telescopio Atlas di Río Hurtado sembrava destinato a colpire la Terra. Poi, un cambio improvviso di traiettoria ha fatto tirare a tutti un sospiro di sollievo, fino a quando gli ultimi studi hanno rivelato che potrebbe potenzialmente schiantarsi contro la luna entro il 2032. Da allora, i ricercatori stanno valutando gli effetti di un potenziale impatto lunare e se esista un modo per ridurne le conseguenze.

A primo vista, l’asteroide non sembra minaccioso: nelle immagini catturate dai più avanzati strumenti astronomici non è che un puntino. Eppure, il James Webb Space Telescope, il più potente osservatorio spaziale oggi operativo, ha stimato a marzo che il suo diametro si aggira intorno ai 60 metri.

“Osservare asteroidi è complesso per molte ragioni”, spiega il dottor Andy Rivkin, astronomo planetario del Laboratorio di Fisica Applicata della Johns Hopkins University, nel Maryland. ‘Sono corpi deboli e difficili da vedere: non emettono luce propria, ma riflettono quella solare. E le loro dimensioni ridotte rendono l’interpretazione dei dati molto più difficile rispetto all’osservazione di pianeti come Marte o Giove".

"Per noi, gli asteroidi sono solo punti luminosi”, aggiunge Rivkin. “Misurandone la luminosità e la temperatura possiamo stimarne la dimensione, calcolando quanto grandi devono essere per brillare in quel modo”.

Le possibili conseguenze dell'impatto

Un articolo di Paul Wiegert, professore di astronomia e fisica alla Western University di Ontario, analizza i possibili effetti di un impatto dell’asteroide YR4 sulla Luna. Secondo lo studio, la collisione potrebbe generare un cratere largo almeno un chilometro, diventando l’impatto più significativo degli ultimi 5mila anni sul satellite. La conseguenza più rilevante, però, sarebbe il rilascio di fino a cento milioni di chilogrammi di rocce e polvere lunare. Parte di questo materiale potrebbe raggiungere la Terra in pochi giorni, sotto forma di uno sciame meteorico.

Wiegert rassicura: non ci sarebbero rischi diretti per la superficie terrestre, ma i detriti potrebbero danneggiare seriamente la flotta di satelliti in orbita. Poiché gran parte delle attività umane dipende da queste infrastrutture spaziali, dalle comunicazioni globali alla navigazione gps, dal commercio internazionale al monitoraggio meteorologico, l’impatto potrebbe comunque generare disagi significativi sulla Terra.

"Oggi lo spazio tocca quasi ogni aspetto della nostra vita, dal commercio alle comunicazioni, dai viaggi all’industria, dall’istruzione ai social media. La perdita dell’accesso e dell’uso efficace dello spazio rappresenta un grave rischio per l’umanità”, sottolinea Dan Oltrogge, capo scienziato presso Comspoc. Resta improbabile, tuttavia, che si verifichi uno scenario da sindrome di Kessler, la catena di collisioni tra satelliti e detriti che può portare a un effetto domino. È più probabile, spiega Wiegert, che la situazione assomigli a un sasso che colpisce un parabrezza: i pannelli solari o parti delicate potrebbero danneggiarsi, ma i satelliti rimarrebbero per lo più operativi. Una temporanea interruzione delle comunicazioni o della navigazione satellitare creerebbe certo difficoltà a livello globale, ma secondo Wiegert il vero impatto riguarderebbe più gli operatori satellitari che la persona comune sulla Terra.

Si può evitare che un asteroide colpisca la Terra o la Luna?

Da anni scienziati e astronomi di tutto il mondo cercano soluzioni efficaci per difendere la Terra da eventuali asteroidi in rotta di collisione. Nel 2022 la Nasa ha compiuto un passo decisivo con la missione Double Asteroid Redirection Test (Dart), un esperimento che ha aperto nuove prospettive per la difesa planetaria.

La sonda Dart è stata lanciata contro Dimorphos, un piccolo asteroide che orbita intorno a un corpo più grande, Didymos. Nessuno dei due rappresenta una minaccia per la Terra, ma il sistema binario era un bersaglio ideale: le dimensioni di Dimorphos sono simili a quelle di asteroidi che, in caso di impatto, potrebbero causare danni significativi al nostro pianeta. La navicella ha colpito Dimorphos a una velocità di circa 6 chilometri al secondo per verificare se un impatto cinetico potesse alterarne l’orbita.

Un esperimento che, fortunatamente, ha avuto successo. le osservazioni da Terra hanno confermato che il periodo orbitale di Dimorphos, il tempo necessario a completare una rivoluzione attorno a Didymos, è stato ridotto di circa 32-33 minuti. Allo stesso modo, se YR4 dovesse colpire la Luna senza compromettere i satelliti, l’evento potrebbe offrire un’opportunità unica per studiare come la superficie lunare reagisce a un impatto di questa portata.