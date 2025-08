Pallavolista morta alla festa: "Zero alcol e vestiti spariti". La famiglia: troppi misteri

Sono ancora troppi i punti oscuri intorno alle ultime ore di vita di Simona Cinà, la ventenne giocatrice di pallavolo di Capaci, morta in piscina durante una festa di laurea in una villa di Bagheria, nel Palermitano. Al lavoro per fare luce sulla vicenda, ieri la Procura di Termini Imerese ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti. Ma l’ipotesi al momento ritenuta privilegiata resta comunque quella di un malore o di un incidente, senza però la responsabilità di altre persone.

La procura ha disposto per oggi l’autopsia nel reparto di medicina legale dell’ospedale Policlinico. I principali dubbi degli inquirenti sono gli stessi sollevati dal legale della famiglia, Gabriele Giambrone, che sottolinea: "Stranamente ci sono pochi, anzi pochissimi video della festa di laurea. Non ci sono immagini della torta, della festa, niente. Chissà come mai. Strano, no?".

L’avvocato pone poi l’attenzione su altri particolari davvero singolari anche il padre di Simona: "C’erano solo bottiglie d’acqua, la piscina era pulita, noi abbiamo chiamato per avere notizie su nostra figlia. Mia figlia era una sportiva, era un pesce in acqua. Vogliamo sapere cosa è successo. Non siamo stati chiamati. Anzi, alle 4.45 mia moglie ha chiamato perché ancora non sentivamo nessuno. Abbiamo chiamato per caso. Quindi vogliamo capire l’alcol dov’è finito. Lo sport era la sua vita, curava il corpo, studiava al terzo anno di università. Vogliamo sapere cosa è successo a nostra figlia".

Un diritto legittimo che cozza contro un muro di omertà, che le indagini proveranno a sgretolare. "Da quando è morta Simona non ci ha chiamati nessuno dei presenti alla festa. Nessuno. E c’erano oltre 80 persone. Inoltre - prosegue la sorella gemella di Simona Cinà, Roberta - era una festa di laurea ma non abbiamo visto la torta, non abbiamo trovato alcolici. Quando siamo arrivati i ragazzi erano tutti bagnati, in silenzio. Abbiamo solo due video ricevuti dalle amiche più strette di Simona, coi quali abbiamo potuto appurare che era vestita con una minigonna in jeans e un top verde".

E proprio i vestiti di Simona sono uno degli elementi centrali dell’inchiesta, se è vero che i genitori arrivati sul posto hanno trovato solo le scarpe della figlia, il cui corpo in costume giaceva già sotto un telo. Gli inquirenti stanno acquisendo altre informazioni, anche se ad oggi la villa non risulta posta sotto sequestro, e l’ipotesi di un malore è la prima che è stata ventilata alla famiglia. "Ci siamo chiesti se alla festa girasse della droga, ma al momento non lo sappiamo - ha dichiarato il fratello Gabriele -. Abbiamo anche pensato che qualcuno potrebbe averle messo della droga nel bicchiere... Lei non l’avrebbe assunta perché da sportiva faceva continui controlli. Era sana come un pesce".