Missione su Marte, il paracadute sembra funzionare: superato il test

In un’importante svolta per la missione ExoMars, l’Esa, ovvero l’Agenzia spaziale europea, ha completato con successo il test del nuovo sistema di paracadute utilizzato per il touchdown su Marte. Il 7 luglio, il modulo di discesa è stato rilasciato da un pallone stratosferico a 29 km di quota presso l’Esrange Space Center di Kiruna, in Svezia. Dopo una caduta di circa 20 secondi, durante la quale ha raggiunto velocità quasi supersoniche, si sono aperti due paracadute sequenziali: prima il modello da 15 m per frenare in regime supersonico, poi l’enorme struttura da 35 m che è anche il più grande mai progettato per Marte o qualsiasi altro pianeta del sistema solare.

L’atterraggio complesso su Marte

Il rilascio ha replicato fedelmente le condizioni atmosferiche del Pianeta Rosso, dove la densità è solamente l’1% di quella terrestre. Questa realistica simulazione terrestre ha consentito agli ingegneri di testare direttamente l’efficacia del sistema di frenata, senza dover attendere l’arrivo su Marte. Il test ha dimostrato che il primo paracadute funziona come previsto e che il gigantesco secondo paracadute ha sopportato senza problemi l'apertura, confermando la robustezza e l'affidabilità della tecnologia sviluppata.

Ovviamente non sono mancati momenti di preoccupazione durante la fase del test soprattutto quando, durante la fase di espansione, il paracadute da 35 m ha evidenziato un piccolo danno strutturale, probabilmente causato da un eccesso di pressione. Questo ha provocato una lacerazione parziale, prontamente contenuta da un anello di rinforzo in Kevlar. Nonostante ciò, la frenata è avvenuta nei parametri di progetto, offrendo un dato cruciale: il sistema mantiene integrità e funzioni anche a fronte di sollecitazioni estreme.

Un passo avanti che riaccende le speranze sul progetto ExoMars

Il test è arrivato in un momento decisivo: la missione ExoMars aveva subito ritardi e revisioni tecniche, tra cui la sospensione della collaborazione con la Roscosmos e il roll-out di nuove partnership, in particolare con NASA. Nonostante le incertezze politiche e bilancio USA in sospeso, il governo americano ha di recente stanziato quasi 74 milioni di dollari, mantenendo viva la speranza di vedere il rover Rosalind Franklin e il modulo Kazachok toccare Marte entro la fine del decennio.

L’uso di due paracadute, prima supersonico poi subsonico, garantisce una frenata sicura da 21.000 km/h fino al tocco del suolo, dove entreranno in azione i retrorazzi per un soft landing perfetto. Secondo John Underwood di Vorticity, la combinazione tra i due sistemi è essenziale per gestire la discesa del rover più pesante progettato finora, oltre 2.000 kg.

L’Europa accelera verso il Pianeta Rosso con obiettivo 2028-2030

Il test in Svezia è solo il primo di una campagna sperimentale: nei mesi successivi sono previsti altri lanci, possibili anche dagli Stati Uniti. I dati raccolti grazie alla telemetria in tempo reale e i video ad alta velocità serviranno per perfezionare piegatura, confezionamento e sequenza di rilascio.

In sintesi, l’ExoMars ha ora un sistema di discesa testato in condizioni estreme e pronto per un debutto su Marte, riducendo una delle incognite più critiche della missione internazionale. Con risultati come questo, il traguardo del 2028–2030 per l’esplorazione europea di Marte potrebbe diventare più concreto.