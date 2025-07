YouTube vietato ai minori di 16 anni in Australia

Sydney, 30 luglio 2025 – Anche YouTube rientrerà nella lista dei social media vietati per i minori di 16 anni previsto dalla nuova legge australiana, la prima al mondo nel suo genere. Come riportato dalla BBC, l’inclusione della piattaforma video di Google rappresenta una svolta, dopo che inizialmente era stata esclusa dalla normativa che già colpiva TikTok, Instagram, Facebook, X e Snapchat. Ecco cosa sappiamo al momento.

Il divieto per proteggere i giovani dai “danni” dei social media

A partire da dicembre, i minori australiani non potranno più avere un account YouTube, condizione necessaria per caricare video o interagire sulla piattaforma. La visione dei contenuti resterà consentita, ma ogni forma di partecipazione attiva sarà bloccata. La decisione arriva dopo che l’eSafety Commissioner, Julie Inman Gran, ha definito YouTube come la piattaforma più segnalata dai ragazzi tra i 10 e i 15 anni per l’esposizione a contenuti dannosi. “Vogliamo che i genitori australiani sappiano che siamo dalla loro parte”.

La legge prevede eccezioni per app di messaggistica, giochi online, istruzione e salute, ritenute meno dannose per i minori. Le aziende tecnologiche che non si adegueranno rischiano multe fino a 50 milioni di dollari australiani. Dovranno disattivare gli account esistenti, impedirne la creazione di nuovi e correggere eventuali elusioni del divieto. Già a fine 2024, La camera bassa del parlamento del Paese aveva votato a larga maggioranza per approvare questa legge storica che vieta l’uso delle piattaforme social da parte dei bambini di età inferiore ai 16 anni. Il primo ministro australiano Anthony Albanese afferma che la legge è necessaria per proteggere i giovani dai “danni” dei social media.

La replica di YouTube

I vertici di YouTube si erano difesi sostenendo di non essere un social network e di offrire “valore e benefici ai giovani australiani”. In una nota diffusa dopo l’annuncio del governo, un portavoce della piattaforma ha affermato che “valuteranno i prossimi passi” e continueranno a dialogare con le autorità. Secondo la stampa locale, Google aveva minacciato azioni legali qualora il divieto fosse esteso anche a YouTube, citando rischi per la libertà di espressione. Da parte sua, il ministro delle Comunicazioni Anika Wells ha respinto le pressioni, paragonando l’attuale internet a un “oceano aperto pieno di squali”. “Non possiamo controllare l’oceano, ma possiamo controllare gli squali. Per questo non ci faremo intimidire da minacce legali: è una battaglia vera per il benessere dei bambini australiani”, ha detto.

Altri Paesi potrebbero seguire l’esempio australiano

Ulteriori dettagli sul funzionamento del provvedimento dell’Australia saranno presentati in parlamento nei prossimi giorni. Intanto, altri Paesi osservano con attenzione: la Norvegia ha annunciato misure simili e il Regno Unito sta valutando di seguire l’esempio australiano. Intanto, la Francia ha già introdotto una legge per bloccare l’accesso ai social media ai bambini di età inferiore ai 15 anni senza il consenso dei genitori.