Gli equilibri del centrosinistra. Ricci e Fico, così l’accordo regge. La vera sfida è Conte-Schlein

Rimangono da sistemare "praticamente i dettagli" nel campo di centrosinistra. Ma la partita delle sfide regionali è stata sancita dal momento in cui il leader 5 stelle Giuseppe Conte ha dato il via libera a quella dell’ex sindaco dem di Pesaro, Matteo Ricci contro il governatore marchigiano di FdI Francesco Acquaroli. Sigillo indispensabile per tenere insieme il quadro delle candidare regionali del campo largo a motore Pd-5 stelle con sovralimentazione Avs e qualche ottano centrista. A cominciare dalla dsignazione indispensabile per il movimento pentastellato dell’ex presidente della Camera Roberto Fico in Campania per la successione al mai domito, ma obtorto collo sempre più assegnato, governatore dem uscente Vicenzo De Luca.

La partita che si gioca nel centrosinistra sulle elezioni di autunno, del resto, riguarda la prossima sfida delle politiche 2027 ancor più che quella delle regionali. Una partita per la leadership prossima ventura e anche successiva tra il Pd di Elly Schlein e il movimento guidato dall’ex premier. Se per il Nazareno è indispensabile far vivere il campo largo, che anche a livello di azione parlamentare ha consolidato la collaborazione, al fine di contendere il governo al centrodestra guidato da Giorgia Meloni, per il movimento guidato dall’ex premier Conte è altrettanto indispensabile sancire il perimetro della coalizione in modo da insediare la capacità di governo locale pentastellata e poter contendere la premiership alla leader del Pd. Non obbligatoriamente per vincere, anche se Conte appare più competitivo rispetto a Meloni, ma per rimanere in campo anche dopo le prossime elezioni, assicurando una prospettiva alla classe dirigente che viene consolidandosi e soprattutto a se stesso.

ATOUT MARCHEDopo che Ricci ha risposto agli inquirenti in merito all’avviso di garanzia ricevuto su alcune assegnazioni di lavori – altrimenti dette affidamenti – dell’amministrazione comunale, Conte ha disposto il proprio nulla osta alla candidatura dell’esponente dem in nome del fatto che essere indagati non significa essere colpevoli. Per il leader del movimento più giustizialista dell’arco parlamentare si tratta di una mossa nient’affatto irrilevante. Ma motivata appunto dalla ragion politica finalizzata alla tenuta della coalizione e alla sfida per la premiership.

ASSO CAMPANOSull’onda del caso Ricci il presidente De Luca ha subito provato a stoppare la candidatura di Fico, venendo meno alla parola appena data a Schlein e Conte. Ma la mossa, diretta anche a mitigare i malumori dei referenti locali nei riguardi delle garanzie di carattere troppo famigliare chieste dal governatore, è durata lo spazio di poche ore dopo il via libera del leader 5 stelle a Ricci. La terra sotto i piedi di De Luca si viene riducendo anche all’interno del Pd e ormai i patto su Fico è blindato.

JOLLY TOSCANOI 5 stelle continuano invece a tenersi defilati in Toscana, dove per altro il loro contributo elettorale è limitato. Oltre al fatto che il governatore Eugenio Giani è sempre stato sponsorizzato dalla componente riformista e gli alleati centristi di Italia viva e Azione, gli esponenti locali del movimento hanno manifestato il proprio scetticismo anzitutto nei riguardi del rapporto col Pd. Un distinguo che non dovrebbe comunque bastare a sbarrare il passo al governatore uscente, se è vero che il 7 agosto, all’assemblea regionale de Pd, da più parti è annunciata l’ufficializzazione della candidatura di Giani.