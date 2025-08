Il valzer dei veti fa sballare le coalizioni

Si fa presto a dire coalizioni. I campi, in effetti ci sono: quello di centrosinistra che vorrebbe essere largo, ma non si sa dove inizi, e tantomeno dove finisca; e quello di centrodestra, che è più stretto, dai confini precisi, ma in cui capita spesso che i contatti ravvicinati non consolidino gli affetti, ma inaspriscano le incomprensioni. Poi ci sono le elezioni, e i campi diventano arati. Tanto più se le urne sono importanti ma periferiche, per cui si può fare a sportellate senza che ci siano ripercussioni incurabili a Roma. Lo spettacolo a cui stiamo assistendo a un passo dalle prossime regionali ricalca questa sceneggiatura. Una rappresentazione modesta di veti e ripicche che fa sì che solo nelle Marche, in pratica, ci siano da tempo dei candidati certi, con uno dei due, Ricci, a scaldare i muscoli sulla griglia giudiziaria. Per il resto, nel centrosinistra è consueta sceneggiata in Campania di De Luca, e avanspettacolo di Conte (nella parte dell’avvocato degli onesti) nelle altre realtà. Con Schlein che vorrebbe dei Pd con il suo Dna, ma non può, perché è difficile trovare un motivo per non ripresentare, ad esempio, il riformista Giani in Toscana. Sull’altro fronte, il caso Veneto è un esempio di tentato suicidio non assistito, dove solo l’onda lunga Zaia eviterà forse una sconfitta. Certo, l’impegno di Salvini nel fare scintille che possono provocare incendi non manca, con Tajani in inevitabile, moderata contrapposizione su tanti temi e realtà; il che obbliga Meloni e Fratelli d’Italia a porsi come punto di equilibrio della coalizione. Allora, in assenza di candidati, figuriamoci se si parla di programmi, di quello che occorre ai territori. Lo faranno, certo, alla fine, frettolosamente, con sintesi tra idee e sensibilità diverse, a volte opposte. Dai veti, alle omissioni, insomma. L’italica, ripetitiva, ricetta perché esistano le coalizioni.