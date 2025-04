Nintendo Switch 2: abbiamo provato a Parigi la nuova consolle che promette di rivoluzionare il mondo dei videogiochi

Dopo una serie di rumors e leaks circolati nei mesi scorsi, Nintendo ha finalmente alzato il sipario sulla tanto attesa Nintendo Switch 2, la console che promette di rivoluzionare ancora una volta il mondo dei videogiochi. Con un evento stampa tenutosi nel sontuoso e prestigioso Grand Palais di Parigi, l’azienda giapponese ha svelato ogni dettaglio della sua nuova creatura e ha dato ai giornalisti provenienti da tutta europa la possibilità di provare la consolle ed alcuni giochi: dalla data di uscita alle specifiche tecniche, dal prezzo agli accessori, fino ai giochi che accompagneranno il lancio ecco tutti i dettagli di nintendo Switch 2, la nuova evoluzione del concetto di “gaming ibrido.

Il Grand Palais di Parigi, sede della presentazione della nuova Nintendo Switch 2

Data di uscita e pre-ordini: quando potremo averla tra le mani?

La Nintendo Switch 2 sarà ufficialmente disponibile nei negozi a partire dal 5 giugno 2025, una data che segna l’inizio dell’estate videoludica per milioni di appassionati. I preordini apriranno l'8 aprile ma per questi Nintendo ha stabilito un specie di limite: inizialmente la console sarà preordinabile solo dalle persone che, a far data lo scorso 31 marzo, erano iscritti a Nintendo Switch Online da due anni, e senza interruzioni, e hanno giocato molto a titoli acquistati. Oppure sono stati selezionati da Nintendo, attraverso l’invio di una specifica email.

Caratteristiche tecniche: un salto generazionale

La Switch 2, diciamolo subito, non è un semplice aggiornamento, ma un discreto passo in avanti rispetto al modello originale. Ecco le principali novità tecniche che la distinguono:

Schermo : la console monta un display LCD da 7,9 pollici con risoluzione Full HD (1080p) in modalità portatile. Grazie al supporto per HDR e una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz (con VRR, Variable Refresh Rate), le immagini sono più fluide e vivide che mai. Quando collegata al dock, la risoluzione può salire fino a 4K a 120 fps su TV compatibili , un traguardo impensabile per la Switch originale.

: la console monta un in modalità portatile. Grazie al e una frequenza di aggiornamento (con VRR, Variable Refresh Rate), le immagini sono più fluide e vivide che mai. Quando , un traguardo impensabile per la Switch originale. Processore e prestazioni : alimentata da un chip NVIDIA personalizzato basato sull’architettura Ampere (con 1534 core CUDA), la Switch 2 offre una potenza paragonabile a quella di una PS4 Pro o di uno Steam Deck . Include 12 GB di RAM e una memoria interna da 256 GB (UFS 3.1), espandibile tramite microSD Express , garantendo tempi di caricamento ridotti e una gestione fluida anche dei titoli più complessi.

: alimentata da un personalizzato basato sull’architettura Ampere (con 1534 core CUDA), la Switch 2 offre una . Include e una (UFS 3.1), espandibile tramite , garantendo tempi di caricamento ridotti e una gestione fluida anche dei titoli più complessi. Joy-Con 2 : i nuovi controller si attaccano magneticamente alla console con un sistema a “snap” e introducono funzionalità innovative. Possono essere usati come un mouse nei giochi compatibili , grazie a sensori avanzati, e includono un nuovo pulsante “C” sul Joy-Con destro, dedicato alla funzione GameChat , un sistema di chat vocale integrato che richiede un abbonamento a Nintendo Switch Online. I Joy-Con sono più grandi , con stick analogici migliorati e accenti colorati (blu sul sinistro, arancione sul destro).

: i nuovi controller si attaccano magneticamente alla console con un sistema a “snap” e introducono funzionalità innovative. , grazie a sensori avanzati, e includono un nuovo pulsante “C” sul Joy-Con destro, dedicato alla funzione , un sistema di chat vocale integrato che richiede un abbonamento a Nintendo Switch Online. I Joy-Con sono , con stick analogici migliorati e accenti colorati (blu sul sinistro, arancione sul destro). Dock e connettività : il nuovo dock è dotato di una ventola integrata per il raffreddamento e supporta l’ uscita video in 4K . la console presenta due porte USB-C (una superiore e una inferiore), che permettono di collegare accessori come la nuova Nintendo Switch 2 Camera per videochiamate o funzionalità di gioco avanzate.

: il nuovo dock è dotato di una ventola integrata per il raffreddamento e supporta l’ . la console presenta (una superiore e una inferiore), che permettono di collegare accessori come la nuova per videochiamate o funzionalità di gioco avanzate. Retrocompatibilità : la Switch 2 supporta la maggior parte dei giochi fisici e digitali della Switch originale , anche se alcuni titoli potrebbero non essere pienamente compatibili (ad esempio, quelli che usano il sensore IR assente nei nuovi Joy-Con). I controller della Switch originale, inclusi i Joy-Con e il Pro Controller, funzionano anche sulla nuova console tramite connessione wireless.

: la Switch 2 , anche se alcuni titoli potrebbero non essere pienamente compatibili (ad esempio, quelli che usano il sensore IR assente nei nuovi Joy-Con). I controller della Switch originale, inclusi i Joy-Con e il Pro Controller, funzionano anche sulla nuova console tramite connessione wireless. Batteria e design: con un’autonomia stimata tra le 6 e le 8 ore (a seconda del gioco), la Switch 2 mantiene lo spessore del modello precedente ma offre un supporto regolabile più stabile per la modalità da tavolo.

La nuova console in bella mostra durante l'evento parigino

Prezzo: quanto costa la Switch 2?

Nintendo ha confermato i prezzi ufficiali durante l’evento parigino. La Switch 2 sarà disponibile in due versioni:

469 € la sola console, 509,99 € in bundle con il nuovissimo gioco di punta Mario Kart World, in formato digitale.

Un deciso aumento rispetto al prezzo di lancio della Switch originale (329,99 €) giustificato dalla potenza hardware e dalle nuove funzionalità. I giochi first-party avranno un costo base di 90 € per l'edizione fisica e 80 euro per quella digitale, segnando anche loro un aumento rispetto ai precedenti standard di Nintendo.

Accessori: personalizzazione e funzionalità extra

Nintendo non ha lesinato sugli accessori, offrendo un’ampia gamma di opzioni al lancio:

Joy-Con 2 (coppia): disponibili in nero con accenti colorati.

(coppia): disponibili in nero con accenti colorati. Joy-Con 2 Charging Grip : per ricaricare i controller durante l’uso.

: per ricaricare i controller durante l’uso. Nintendo Switch 2 Dock Set: per chi vuole un dock aggiuntivo.

Dock Set: per chi vuole un dock aggiuntivo. Nintendo Switch 2 Camera : per GameChat e giochi con riconoscimento facciale.

: per GameChat e giochi con riconoscimento facciale. Pro Controller Switch 2 : con jack per cuffie, pulsante “C” e tasti posteriori GL/GR.

: con jack per cuffie, pulsante “C” e tasti posteriori GL/GR. Custodia e Protezione Schermo : per trasportare la console in sicurezza.

: per trasportare la console in sicurezza. Joy-Con 2 Wheel (coppia): perfetto per Mario Kart World.

Questi accessori ampliano le possibilità di personalizzazione e rispondono alle esigenze di chi cerca un’esperienza più completa, sia in mobilità che a casa

Il test di Mario Kart World, titolo di punta che uscirà assieme alla console il prossimo 5 giugno

Giochi di lancio: una lineup interessante

Il lancio della Switch 2 sarà accompagnato da una selezione di titoli che spaziano tra esclusive Nintendo e porting di terze parti. Ecco i giochi confermati per il 5 giugno 2025:

Mario Kart World : il piatto forte del lancio, con un mondo interconnesso da esplorare e gare fino a 24 giocatori. Include modalità innovative.

: il piatto forte del lancio, con un mondo interconnesso da esplorare e gare fino a 24 giocatori. Include modalità innovative. Super Mario Party Jamboree (Switch 2 Edition) : ottimizzato per sfruttare i Joy-Con come mouse, la camera e il GameChat, con modalità come “Mario Party Mode” che usa il riconoscimento facciale.

: ottimizzato per sfruttare i Joy-Con come mouse, la camera e il GameChat, con modalità come “Mario Party Mode” che usa il riconoscimento facciale. Nintendo Switch 2 Welcome Tour : un titolo digitale gratuito per familiarizzare con le nuove funzionalità della console.

: un titolo digitale gratuito per familiarizzare con le nuove funzionalità della console. Cyberpunk 2077 Ultimate Edition : un porting sorprendente, con grafica migliorata e supporto DLSS.

: un porting sorprendente, con grafica migliorata e supporto DLSS. Final Fantasy VII Remake Intergrade : un altro colpo grosso per le terze parti.

: un altro colpo grosso per le terze parti. Hogwarts Legacy : finalmente su una console Nintendo il mondo di Harry Potter, con prestazioni ottimizzate.

: finalmente su una console Nintendo il mondo di Harry Potter, con prestazioni ottimizzate. Deltarune: Il seguito spirituale di Undertale, pronto al day one.

Inoltre, alcuni giochi della Switch originale riceveranno versioni aggiornate per la Switch 2, come The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Kirby and the Forgotten Land, con miglioramenti visivi e contenuti extra tramite un “Upgrade Pass”. Più avanti, nel 2025, arriveranno titoli come Donkey Kong Bananza (17 luglio) e Kirby Air Riders.

Mario Kart World

Un nuovo capitolo per Nintendo

Avendola provata con diversi giochi ed accessori all’evento di Parigi per il lancio, possiamo dire che La Nintendo Switch 2 si presenta come una console ambiziosa, che unisce la portabilità che ha reso celebre il suo predecessore a una potenza tecnica in grado di competere con le piattaforme moderne. Con un prezzo più alto ma giustificato dalle innovazioni, una lineup di lancio variegata e accessori che amplificano l’esperienza, Nintendo sembra pronta a consolidare il suo dominio nel mercato ibrido. L’evento parigino del 2 aprile 2025 non ha solo risposto alle aspettative dei fan, ma ha acceso l’entusiasmo per un’estate che si preannuncia indimenticabile per i videogiocatori.