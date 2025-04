Previsioni meteo: ecco che tempo farà fino a Pasqua e Pasquetta

Roma, 9 aprile 2025 - La primavera arranca. Il tempo tenderà a stabilizzarsi nei prossimi giorni, ma le temperature raccontano di una fase relativamente fredda per il periodo. E la prossima settimana dovrebbe aprirsi una fase di brutto tempo che durerà diversi giorni. Lorenzo Tedici, meteorologo di ilMeteo.it, precisa però che in realtà negli ultimi anni ci eravamo abituati ad anomale fiammate di 30 gadi già a fine marzo, adesso stiamo vivendo la normalità climatica dello scorso secolo. Insomma, fresco, ma nulla di speciale. Negli anni '80 e '90 del resto era frequente avere forti gelate ad aprile e non superare i 20 gradi di giorno. Con il riscaldamento globale, invece, sono arrivate sempre più spesso scaldate nordafricane molto precoci: un esempio, anche l'anno scorso, il 9 aprile registravamo 30 gradi in Sardegna, 28 a Frosinone, 27 a Bolzano, Ferrara e Firenze; anche Roma stazionava sui 26. Questa sì che è stata una vera anomalia.